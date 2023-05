Bella Santiago, pregătiri intense pentru nuntă. Mama artistei va lipsi de la eveniment: Voiam să fie lângă mine

Bella Santiago și partenerul ei de viață se ocupă, la momentul actual, de organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente din viața lor și anume cununia religioasă. Ce a declarat artista și de ce va lipsi mama sa de la eveniment!

Bella Santiago este o artistă cu o voce impresionantă, care a devenit cunoscută odată cu participarea sa în cadrul emisiunilor “Românii au talent” și “X Factor”, unde a și fost declarată câștigătoare datorită talentului său. De asemenea, ea s-a făcut remarcată și în cadrul concursului de modă, “Bravo, ai stil! Celebrities”, unde i-a impresionat pe jurați și pe cei din fața micilor ecrane atât cu vocea sa, cât și cu frumusețea ei, reușind astfel să îi convingă și să o ducă pânâ în finală.

Vedeta nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe cel personal, chiar dacă la acest capitol nu au stat mereu lucrurile atât de bine precum în prezent. Mutarea sa în România a venit la pachet cu relația pe care o are încă de pe atunci cu Nicolae Ionuț Grigore, pe care l-a cunoscut prin intermediul unui prieten și de care s-a îndrăgostit pe loc. Bella Santiago face ultimele pregătiri pentru cununia religioasă și are foarte mari emoții cu privire la tot ceea ce va urma să se întâmple în viața ei.

