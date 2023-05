Eliminare înainte de marea finală! Ștefania Stănilă a părăsit Survivor: Mă doare, simțeam că pot mai mult de atât...

Ștefania Stănilă a primit cele mai puține voturi din partea publicului, drept pentru care ea a fost eliminată de la Survivor, în ediția difuzată aseară, 17 mai. Marea finală a emisiunii va avea loc săptămâna viitoare, 24 mai, iar Ștefania a fost eliminată chiar înainte de încheierea competiției.

Cu lacrimi în ochi, concurenta a vorbit despre experiență trăită la Survivor și este încrezătoare că lucrurile așa trebuiau să se întâmple. Chiar dacă și-ar fi dorit să mai rămână în competiție, Ștefania este recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit aici.

„Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol.

Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu-zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă”, a spus Ștefania Stănilă, în cadrul emisiunii.