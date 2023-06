Claudia Pătrășcanu și-a dus copiii într-un parc de distracții din Europa. Fericirea celor mici este neprețuită pentru artistă

Claudia Pătrășcanu este liniștită și fericită, după războiul pe care l-a dus cu Gabi Bădălău. Vedeta a luptat pentru ca cei mici să locuiască în continuare cu ea, așa cum este și normal, iar instanța i-a dat dreptate. Acum, artista și-a luat liber câteva zile pentru a petrece timp de calitate cu băieții ei.

Claudia Pătrășcanu a pornit într-o frumoasă aventură alături de cele mai dragi persoane din viața sa, Gabi și Nicholos, băieții ei. Pentru o vacanță plină de distracții, artista a pornit către Europa Park din Germania, acolo unde micuții au încercat toate activitățile specifice unui parc de distracții.

Frumoasa artistă a împărtășit cu internauții imagini din vacanța lor, iar Claudia a primit doar complimente pentru felul în care se dedică copiilor săi.

„Am ales această minivacanță pentru ei și am făcut cea mai tare alegere. Mult mai atractiv și mult mai mare decât Disneyland Paris. Am avut o zi încărcată și foarte frumoasă…. am făcut exact ce am dorit.? Mâine avem încă o zi de Europa Park, continuăm distracția și aventura din Germania…. cu dor și îmbrățișări pentru voi”, a scris vedeta pe Instagram.