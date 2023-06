Fosta soție a lui Răzvan Simion, viitor psiholog! Diana a absolvit Facultatea de Psihologie

Fosta soție a lui Răzvan Simion, Diana, a împlinit recent un obiectiv important în viața ei, absolvind Facultatea de Psihologie la Timișoara. Diana s-a mândrit cu această realizare pe rețelele de socializare, recunoscând că cei trei ani de studiu nu au fost ușori și exprimându-și recunoștința față de cei care au susținut-o.

Ea a dezvăluit, printr-o postare pe rețelele de socializare, că a absolvit Facultatea de Psihologie din Timișoara cu o medie de 9.90. Diana a mulțumit familiei care a sprijinit-o și profesorilor care au ajutat-o în cei 3 ani de studiu.

"Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea facultății de psihologie cu media 9,90. Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă ține chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate. Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură, și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut. Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm, și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot.", a scris fosta soție a lui Răzvan Simion.