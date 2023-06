Dinu Maxer, relație specială cu fiica lui, Maysa. Micuța locuiește cu mama ei

Dinu și Deea Maxer au divorțat după 18 ani de relație, spre surprinderea tuturor, care îi vedeau un cuplu solid și pentru totdeauna. Cu toate acestea, separarea a fost inevitabilă, iar acum cei doi abia dacă își mai vorbesc.

Cu toate că nu mai sunt împreună, cei doi artiști vor rămâne pentru totdeauna părinții Maysei și ai lui Andreas, cei doi copii ai lor. După divorț, Andreas a rămas să locuiască cu tatăl său, iar Maysa cu Deea Maxer. Pentru că nu se văd atât de des, Dinu Maxer are grijă ca momentele pe care le petrece alături de micuța lui să fie cu adevărat valoroase.

Deea Maxer le închide gura cârcotașilor: Am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei

„Nu stau foarte des cu ea, dar atunci când stau cu ea, eu mă joc. M-am jucat tot timpul cu copiii mei și am ajuns să fiu și eu cu telefonul tot timpul, să stau pe fază și să imortalizez momentele acestea”, a zis artistul, pentru wowbiz.ro.

El imortalizează toate momentele pe care le petrece alături de fiica lui și se bucură atunci când revede clipele frumoase trăite alături de Maysa.

„De exemplu, singurul TikTok al meu cu peste un milion de vizualizări este cu fetița mea, așa că evident o filmez și îmi face plăcere. Mă uitam zilele trecute la un TikTok, eram în curtea grădiniței, o grădiniță cu o curte superbă și acolo în livadă, într-o căsuță, mă jucam cu ea și o gâdilam. Era atât de fericită, că atunci când am revăzut filmarea am început și eu să plâng extrem de tare”, a mai mărturisit Dinu Maxer.

Divorțul celor doi a venit ca un șoc pentru urmăritori, mai ales că Deea și Dinu Maxer nu păreau că au probleme în cuplu. Cu toate acestea, cei doi artiști s-au gândit la copiii lor și au reușit să ajungă la o înțelegere care să îi ajute pe cei mici să treacă mai ușor peste momentul separării.

„Băiețelul meu, Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat, spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație fiindcă consideră că s-a ajuns la final, mi-a spus că e mai bine așa, tocmai pentru că nu ne mai certăm. Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre.(…) Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației. Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță”, a explicat Dinu Maxer, potrivit sursei citate mai sus.