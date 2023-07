Liviu Teodorescu, un tătic model! Primele declarații ale artistului, după nașterea micuței Ecaterina

În urmă cu doar câteva zile, viața lui Liviu Teodorescu s-a schimbat radical. Artistul a devenit tătic pentru prima dată și a ținut-o în brațe pe fiica lui, micuța Ecaterina. Soția artistului, Iulia, a născut prin cezariană o fetiță perfect sănătoasă, iar cei doi și-au întregit familia.

Liviu Teodorescu a făcut marele anunț pe rețelele de socializare, acolo unde a postat o fotografie emoționantă cu el și fiica lui nou-născută.

Tot el a vorbit despre primele zile cu micuța lui acasă și a recunoscut că, deși este obosit, fericirea pe care o simte acum este supremă.

„Sunt un pic obosit, dar foarte fericit. (…) E greu de pus în cuvinte ce am simțit. Am simțit fix ce mi-au spus toți tații și mamele că au simțit atunci când și-au văzut copiii prima oară. Am simțit o bucurie enormă și o ușurare fantastică, pentru că e lângă mine”, a spus Liviu Teodorescu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.