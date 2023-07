Motivul pentru care Lidia Buble nu vrea să își facă publică relația cu Horațiu Nicolau: M-am fript de prea multe ori...

În lumea mondenă, viața personală a vedetelor este mereu în centrul atenției publicului, iar orice mișcare sau zvon despre o posibilă relație amoroasă stârnește rapid curiozitatea internauților. Lidia Buble nu face excepție în acest sens. În ultimii ani, artista a avut parte de câteva relații tumultuoase, dar acum pare să fi găsit fericirea alături de Horațiu Nicolau, un cunoscut om de afaceri în vârstă de 62 de ani.

De-a lungul timpului, Lidia Buble a avut mai multe relații tumultoase, despre care s-a scris în prima pagină a ziarelor.. De la lunga sa relație cu Răzvan Simion, care a durat cinci ani și a implicat chiar și un parteneriat profesional, până la flirturile cu actorul cubanez Harlys Becerra, viața amoroasă a cântăreței a fost mereu sub lupă.

Cu toate acestea, Lidia Buble a ales să țină discretă relația pe care o are în prezent cu Horațiu Nicolau. Cântăreața a mărturisit că în ultimii ani a devenit și mai fericită, iar prezența lui Horațiu în viața ei aduce acea "plus valoare" atât de importantă.

„Eu îi aparțin doar lui Dumnezeu. Cred că m-am fript de prea multe ori, nici acum nu mi-a trecut. Eu sunt o carte deschisă, dar nu mă ajută întotdeauna. Cred că oamenii vor să știe mai mult de mine, despre muzica mea. Lidia din Ardeal e fericită, răsfățată și iubita de toată lumea. În ultimii ani sunt și mai fericită, iar când mai vine și altcineva și aduce plus valoare sunt și mai fericită.”, a spus vedeta, în emisiunea de la DigiFM.

Artista a făcut o promisiune către ea însăși și către familia sa că nu își va prezenta iubitul publicului decât atunci când acesta va fi hotărât să o ia de soție. Lidia Buble a ținut să împărtășească și sfatul pe care l-a primit de la tatăl său, care a spus că nu își va primi în casă un bărbat înainte ca fiica sa să fie gata să se căsătorească.

„O să fac ca tati, până acum am fost naivă și prea m-am expus și am postat de toate. «Mă fată, tu să îmi aduci în casă un bărbat când ai de gând să te măriți. Ai de gând să te măriți, bine. N-ai de gând, rupe orice legatură». Așa și eu. Când m-o lua unul de nevastă, atunci o să mai pun poze. Până atunci nu mai pun poze. Viața asta nu știi unde te duce…. decât să se lege oamenii cu sufletul de un cuplu frumos. Nu am dus pe nimeni la tati acasă până acum. Nu au ce să caute”, a mai adăugat artista.