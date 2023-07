Oana Zăvoranu, despre scandalul cu amanta soțul ei: M-am săturat...

Oana Zăvoranu face ce face și tot la scandaluri ajunge! Vedeta este din nou pe prima pagină a ziarelor, asta după ce cancan.ro a scos la iveală presupusa idilă a soțului ei, Alex Ashraf. Vulcanică și impulsivă, Oana Zăvoranu nu a vrut să lase lucrurile așa și s-ar fi dus peste presupusa amantă a partenerului ei de viață.

În urmă cu doar câteva ile, Oana Zăvoranu ar fi făcut un scandal monstru, chiar la miezul nopții, iar persoana vizată nu este nimeni alta decât cea cu care soțul ei a petrecut o noapte fierbinte, potrivit sursei citate mai sus. Poliția a intervenit, iar Oana ăvoranu a fot amendată cu suma de 2.300 lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Vedeta a fost contactată de publicația menționată mai sus și a declarat că nu există probleme în mariajul ei cu Alex Ashraf.

Mai mult, ea a menționat că nu ar mai fi locuit în aceeași casă cu soțul ei, dacă acesta i-ar fi fost infidel, așa cum se vehiculează în presă.

„Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă, sub același acoperiș cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații. M-am săturat de tot felul de trepăduși care nu au nimic altceva de făcut în viață decât să se agațe de numele meu, fiindcă e un nume cunoscut după atâția ani de showbiz.

M-au măritat de atâtea ori, m-au divorțat de nu știu câte ori, m-au aruncat și în închisoare, m-au executat și silit, dar eu sunt tot aici! Trepădușii n-au învățat că lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, nu la dorința sau invenția lor!”, a adăugat Oana.