Fiica lui Meme Stoica, Teodora, a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul:aveam metastaze la plămâni și la coloană...

Teodora Stoica, unicul copil al lui Mihai Stoica, managerul echipei de fotbal FCSB, a trecut printr-o luptă dificilă cu cancerul în stadiu avansat la vârsta de 24 de ani.

Diagnosticul de cancer a venit ca un șoc atât pentru Teodora, cât și pentru familia sa. Cu toate acestea, ea a avut un mindset puternic și s-a supus unui plan de tratament bine pus la punct, inclusiv cu citostatice, într-un spital din Viena. Din fericire, eforturile și speranța nu au fost în zadar, iar tânăra a reușit să învingă boala, fiind acum considerată vindecată sută la sută.

Teodora Stoica a trecut prin momente dificile, dar experiența ei a adus o schimbare profundă în viața sa. Ea este recunoscătoare pentru a doua șansă la viață pe care a primit-o și este hotărâtă să valorifice această oportunitate în cel mai bun mod posibil. Tânăra acordă o atenție specială sănătății fizice și mentale, având o atitudine pozitivă și optimistă în fața vieții.

“Mi-a fost frică să vorbesc despre asta, pentru că nu îmi place să dau putere unei boli. Făceam masaj, cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: ai un nodul la gât, știai? Și am fost la puncție, mi-a luat lichid, am primit mailul și am sărbătorit, că era benign. Am zis, mamă, perfect, am rezolvat și problema asta. Dar el tot creștea. Mă operez, a trebuit să fie tiroidectomie totală (eliminarea unei părți sau a întregii glande tiroide), că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la os. Doctorul care a examinat proba a zis: , nu înțelegea, nu își explica.

Și când pui întrebarea, , e destul de rău. Asta a fost problema cea mai mare, jur, când îi vezi pe cei din jur și te simți vinovat că tu ai atras așa ceva, uită-te la oamenii ăștia ce le faci.", a povestit Teodora Stoica.