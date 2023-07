Trupa byron anunță Efemeride - albumul cu numărul opt se va lansa în toamnă

Trupa byron lansează în această toamnă cel de-al optulea material discografic intitulat ”Efemeride”. Albumul va beneficia de un turneu național de promovare și va fi disponibil atât în format digital, pe toate rețelele de streaming, cât și în format fizic, pe suport de CD și vinil.

‘ Efemeride’ este o colecție de conversații pe care nu le purtăm, o privire directă în ochii omului din oglindă. Pe parcursul celor 10 piese, byron te poartă într-o călătorie prin universul complex al gândurilor și trăirilor recurente, al anxietăților și întrebărilor existențiale, toate împletite subtil cu un fir de speranță și unul de distors.

byron – Monstrul de sub pat (official video)

https://youtu.be/y_jFuxu_B7k

Dan Byron , solistul trupei, a declarat că „ Efemeride e un album conceput în vreo doi ani. El cuprinde stările și gândurile pe care le-am avut în timpul ăsta, anxietățile, fricile și filosofiile care m-au bântuit, miile de pași făcuți între aceeași pereți. Apoi a urmat un lung șir de procese, alături de ceilalți byroni: am sortat, am aranjat, am repetat mult, câteodată ne-am învârtit în cerc sau ne-am bucurat de câte o scânteie abia mijită la capătul unui tunel întunecat. Am uitat, ne-am reamintit, am modificat și am reușit să depășim toate deadline-urile din univers. Au trecut 3 ani jumătate de la primul cuvânt scris pe hârtie, dar acum, în sfârșit, e gata. Și știu că nu se compară cu sentimentul pe care îl are un părinte față de copilul său, dar pot să zic doar atât: al nostru e mai frumos! ”

Noul album byron este compus în limba română și îi are pe Dan Byron la voce, chitară și flaut, Dan Georgescu la chitară, Sergiu „6” Mitrofan la pian și clape, László Demeter la bas și Andrei Ilie la tobe. ​​Albumul este înregistrat și mixat la studioul Unda Recording din București de către Dan Georgescu și masterizat de Cristian Varga la MASTERvargas.

byron – Cadou

https://youtu.be/g-9TuScthBY

Turneul de lansare va cuprinde următoarele concerte, alte date urmând să fie adaugate în scurt timp:

Biletele pentru concerte sunt disponibile pe iabilet: https://byron.iabilet.ro/ .

Vizionare placuta