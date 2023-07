Tatăl lui George Burcea,declarații neașteptate după despărțirea actorului de Viviana Sposub:Chestiunea asta nu pică bine nimănui

Ion Burcea, tatăl lui George Burcea, nu are o relație apropiată cu fiul său, iar între cei doi există în continuare tensiuni nerezolvate din copilărie. Ion Burcea a aflat din presă de succesul fiului său în America, dar și despre despărțirea lui George de Viviana Sposub, cea cu care s-a iubit timp de 3 ani.

Tatăl actorului a făcut declarații neașteptate despre viața pe care o are, dar și depre problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Îmi trăiesc bătrânețile singur, doar cu soția mea. Nu mi-am mai văzut nepoțelele de ceva vreme, de ani buni, dar nici cu copiii nu am mai vorbit demult. De Paști și de Crăciun, cum se spune, dar nu reproșez nimănui, nimic. Nici mie nu am ce să-mi reproșez. Știu că George e mare vedetă în America, dar pe-astea le-am aflat din presă, de la ce s-a scris pe ici, pe colo!”, a declarat Ion Burcea, tatăl lui George Burcea pentru Cancan.ro.

Deși se simte singur, Ion Burcea a declarat că nu are nimic de reproșat familiei sale.

Tatăl actorului nu trece prin cea mai bună perioadă a sa, având în vedere multiplele probleme de sănătate cu care se confruntă. Din păcate, Ion Burcea este în pericol să își piardă picioarele.

"Am 15 sau 16 diagnostice medicale care indică că am ceva probleme de sănătate. Nu am să vi le spun pe toate, fiindcă nu are niciun rost. Mă confrunt și cu cardiopatie ischemică și cu hipertensiune arterială, dar ceea ce-mi dă cel mai tare de furcă este amenințarea de a-mi pierde unul sau poate chiar ambele picioare”, a mai spus tatăl lui George Burcea.