Mesajul special transmis de Roxana Ionescu finilor ei, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu: Suntem mândri și bucuroși

Weekendul trecut, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii emoționante, într-un cadru de vis. Pe lângă bucuria de a-și uni viețile, cuplul a avut parte prezența nașilor, care le sunt și prieteni foarte apropiați, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu.

Legătura dintre ei s-a întărit în timp și i-a determinat să fie alături de cei doi proaspeți căsătoriți în ziua cea mai importantă din viața lor.

Actrița cunoscută pentru rolul din serialul "Las Fierbinți", Roxana Ionescu, a postat pe Instagram câteva imagini de la eveniment, unde a surprins momente pline de fericire și veselie. Într-un mesaj emoționant adresat celor doi miri, vedeta și-a exprimat bucuria de a fi alături de ei în această călătorie a iubirii.

Nunta a fost o adevărată poveste de vis, iar Roxana Ionescu a fost în centrul atenției în imagini, apărând alături de miri și prieteni, dansând și bucurându-se de fiecare moment special al evenimentului. Decorul fabulos al locației a adăugat un farmec aparte întregii ceremonii, creând o atmosferă de vis pentru toți cei prezenți. Mai mult, frumoasa mireasă a avut grijă ca totul să fie perfect.

Nu știu dacă știți, dar eu sunt Scorpion și la mine totul trebuie să fie perfect, adică cu o săptămână înainte am schimbat mesele… vă dați seama, ceva rău, dar totul a ieșit absolut impecabil”, a scris soția lui Dani Oțil, pe Intagram.

Relația dintre Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu este una specială, ce durează mai bine de 10 ani. Cei doi au trecut prin multe încercări, însă au reușit să-și mențină legătura și să găsească echilibrul în relația lor. Într-un podcast al lui Codin Maticiuc, Tinu Vidaicu a povestit despre cum s-a întâlnit cu Roxana Ionescu în clubul pe care îl deține în Timișoara, iar de atunci au crescut împreună, depășind diverse provocări care i-au apropiat și mai mult.

„Nu, a durat lupta ei în a-mi intra în grații undeva la un an, doi. Nu m-am lăsat! (…) Glumesc, mă… Da, am vrut să fiu șmecher. Glumesc, nu a fost așa, dar nici în prima seară. Ne-am tatonat puțin și până la urmă s-a semiautoinvitat cu o invitație pe care și-a făcut-o singură, a venit de Revelion și atunci am început relația, care a fost cu scântei în primii doi-trei ani, probabil și din cauza distanței”, a povetit Tinu Vidaicu, în podcastul lui Codin Maticiuc.