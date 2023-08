Ramona Olaru, nevoită să apeleze la un psiholog, după dezamăgirile suferite în dragoste

Ramona Olaru este mereu cu âmbetul pe bue și plină de energie atunci când apare pe micile ecrane. Cu toate acestea, în spatele bunei dispoziții pe care o emană, vedeta a trecut printr-o serie de relații amoroase eșuate, care i-au adus multă suferință.

Într-un interviu recent, Ramona Olaru a vorbit deschis despre experiențele din trecut și despre cum a reușit să depășească momentele dificile. Ea nu se consideră o persoană ghinionistă în dragoste, ci privește fiecare experiență ca pe o călătorie de învățare și creștere personală. Deși a fost înșelată în trecut, Ramona a avut curajul să apeleze la ajutorul unui psiholog pentru a înțelege și gestiona mai bine emoțiile sale.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona, potrivit viva.ro.