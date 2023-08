Cu ce afacere se ocupă Deea Maxer, după divorțul de Dinu Maxer: Eu sunt în zilele de practică acum

Deea Maxer a făcut un pas important în cariera sa și a urmat recent cursurile unei școli de machiaj. Cu toate că deja știa să se machieze și avea experiență în domeniu, ea a dorit să obțină o diplomă oficială de make-up artist pentru a-și practica această meserie. Pe rețelele de socializare, Deea a anunțat entuziasmată că poate primi programări pentru a-și machia urmăritoarele.

„Am fost întrebată de cineva dacă acest curs de make-up pe care îl fac acum îl fac pentru mine. Nu… nu este cazul, pentru că eu mă machiez de peste 15 ani, în spectacole, în evenimente sau emisiuni de televiziune. Fiind înconjurată de make-up artiști și fiind pasionată de acest domeniu, am știut să fur meserie de la ei… secretele din acest domeniu. Inclusiv informații de bază pe care le-am pus în aplicare pe mine sau pe prietenele mele. Acum vreau să vă mărturisesc că fac un curs de perfecționare la academia prietenei mele pe care o cunosc de peste zece ani”, a spus Deea Maxer pe rețelele de socializare, conform Click.

În ceea ce privește cariera sa în industria cosmeticelor, Deea Maxer s-a alăturat unei companii de cosmetice ca și consultant de marketing online, practicând multi level marketing (MLM).

„Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, multi level marketing, am început ca și consultant al companiei și într-o lună am atins un record pe țară. În nicio lună am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de mulți level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țara care activează în astfel de companii. Așadar, mi-am format o echipă, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă niveluri cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigăm un venit suplimentar”, a mai declarat artista.