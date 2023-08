Pepe și soția lui, afacere de familie cu haine! Artistul și-a deschis magazin în centrul Bucureștiului

Pepe a decis să își urmeze pasiunea pentru modă și să deschidă un magazin de haine împreună cu soția sa, Yasmine. Acesta a închis barul pe care îl deținea în centrul Bucureștiului și s-a dedicat complet noii afaceri.

Artistul a mărturisit că a fost mereu pasionat de haine și că a călătorit mult, descoperind diverse piese vestimentare, în special în Italia. Această pasiune l-a determinat să deschidă propriul magazin, în care dorește să ofere o gamă variată de articole vestimentare la prețuri accesibile pentru toate buzunarele.

„Tot timpul mi-au plăcut hainele. Și am cumpărat de peste tot. Tot călătorind, am descoperit niste lucruri foarte frumoase în Italia. Și mi-am zis că este momentul să ne îmbrăcăm de la propriul nostru magazin. Astăzi s-a deschis, oficial. E afacerea familiei și am făcut-o în primul rând pentru Yasi. Ne vom ocupa amândoi, vom fi și noi în magazin să vindem, să întâmpinăm clientul. Evident însă, că avem și angajați. De asemenea, produsele pot fi comandate și de pe site-ul magazinului”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.