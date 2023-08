Marius Elisei, reacție furibundă după ce s-a vehiculat că el și Oana Roman s-au împăcat:Să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana...

Marius Elisei a făcut primele declarații după ce au apărut zvonuri privind o posibilă împăcare cu fosta sa soție, Oana Roman. Într-un interviu acordat pentru Cancan, el a dat câteva răspunsuri ferme în ceea ce privește relația lor actuală și posibilitatea unei împăcări.

Despre evenimentul recent în care au sărbătorit împreună onomastica fiicei lor, Isabela, Marius Elisei a explicat că acest lucru nu semnifică că s-au împăcat.

Cu toate acestea, Oana Roman a mărturisit anterior că ar fi dispusă să se împace cu Marius Elisei, în ciuda divorțului lor oficial. Cu toate acestea, Marius a făcut mărturisit că are propriile planuri și că, în prezent, nu ia în considerare o posibilă împăcare.

"Înțeleg, dar eu am alte planuri personale. Important este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi și vom vedea, cine știe", a subliniat Marius Elisei.

În ciuda trecutului lor tumultuos și a discuțiilor publice în contradictoriu, Oana Roman a mărturisit că încă îl iubește pe Marius Elisei și că, în calitate de părinți, încearcă să mențină o relație sănătoasă pentru binele fiicei lor, Isabela.

Mai mult, Oana Roman a dezvăluit că fiica lor, Isabela, merge la psiholog pentru a o ajuta să facă față dezechilibrului emoțional generat de separarea părinților.

„Isa merge la psiholog și ea a cerut să meargă acolo. Pentru că eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură. Și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă și eu i-am spus Isei că mergem la cineva cu care o să facă dezvoltare personală. Ea a făcut asta și la grădiniță și la after și știe ce înseamnă. I-a plăcut mult de ea, și acum Isa a cerut să mai meargă la psiholog, la Ana. I-am spus că ce vorbește acolo rămâne doar între ele două, că Ana nu are voie să povestească altora, nici mie nu îmi spune decât dacă e ceva alarmant. (…)

Isa merge o dată pe săptămână să vorbească cu ea pentru că e foarte dezechilibrată emoțional și eu fac tot ce pot ca să fie bine”, a adăugat Oana Roman.