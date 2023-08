Bianca Drăgușanu, despre destinația pe care nu ar vizita-o niciodată: Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta...

Bianca Drăgușanu are o pasiune pentru călătorii și, după cum și-a obișnuit fanii, vedeta pleca lunar în vacanță. Blondina se răsfăța în cele mai frumoase destinații și împărtășea cu internauții imagini din escapadele sale. Cu toate acestea, în ultima perioadă, Bianca Drăgușanu nu a mai plecat în vacanță.

De 5 luni de zile, iubita lui Gabi Bădălău a renunțat la călătorii și s-a focusat pe cariera sa. Vedeta a petrecut câteva zile pe litoralul Mării Negre, la Mamaia, acolo unde și-a etalat formele de fotomodel. Recent, ea a vorbit despre vacanțele sale, dar a menționat și destinația unde nu ar merge niciodată.

„Îmi place să merg și să vizitez diverse obiective, dar depinde în ce țară mă duc. Spre exemplu, în Italia, la Milano, am văzut de 100 de ori totul. Acum merg doar pentru shopping. În Thailanda, am văzut tot felul de obiective, îmi place și chestia asta. Dar nu îmi place să mă plictisesc. Dacă ar fi să mă gândesc la o țară unde nu am fost, dar nici nu aș vrea să merg, e Egiptul. Sora mea s-a întors de curând de acolo și a spus că e ceva rău de tot. Oamenii se uită urât la femei, femeile sunt considerate niște obiecte. Eu nu suport lucrurile astea. Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta și prostia oamenilor, în general. Sunt îndoctrinați. În alte țări se venerează vaca, iar aici femeia e considerată obiect”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Fanatik.