Competiția de film Buzău International Film Festival revine cu cea de-a opta ediție, în cadrul Buzău International Arts Festival, între 4 și 9 septembrie. Publicul va avea ocazia să urmărească 45 de filme de scurtmetraj și lungmetraj (ficțiune și documentar) din peste 15 țări, majoritatea fiind prezentate în premieră în România și disponibile exclusiv în cadrul festivalului.

Filmele vor fi proiectate zilnic, între 4 și 9 septembrie, la Sala Teatrului George Ciprian și în Parcul Crâng din Buzău.

Deschiderea oficială a competiției BUZZ IFF 2023 are loc pe 4 septembrie, la ora 19:00, la Sala Teatrului George Ciprian, cu proiecția filmului “Tigru/ Tiger” (r. Andrei Tănase, România, 2023), cu: Cătălina Moga, Paul Ipate, Alex Velea, Bianca Babașa. Vera, în vârstă de 31 de ani, medic veterinar la o gradină zoologică dintr-o mică localitate din Transilvania, este măcinată de probleme personale și are o cădere nervoasă. Un tigru de la Zoo evadează, iar Vera este nevoită să plece în căutarea lui. Filmul este inspirat de fapte reale petrecute la Sibiu în 2011.

După proiecție, publicul va putea participa la o sesiune de Q&A cu regizorul Andrei Tănase.

După gala de premiere din 9 septembrie, de la ora 19:30, BUZZ IFF va aduce pe ecran filmul documentar “Arsenie: Viața de Apoi” (r. Alexandru Solomon, România, 2023), un road movie ce ne poartă pe urmele lui Arsenie Boca, într-un pelerinaj pus în scenă. Pelerinii și regizorul refac presupusele miracole atribuite părintelui, le dezbat și se confesează. Povestit prin ochii credincioșilor, observați de un regizor sceptic, filmul surprinde cum se reflectă societatea românească în imaginea acestui om care urmează să fie canonizat. După proiecție, publicul este invitat la o sesiune de Q&A cu regizorul Alexandru Solomon.

BUZZ IFF este un festival dedicat cinematografiei europene de calitate, care își propune să aducă la Buzău filme care nu sunt distribuite în mod obișnuit în România, oferind publicului ocazia să descopere noi perspective și tendințe ale artei cinematografice.

Competiția oferă premii pentru cel mai bun film de lungmetraj de ficțiune, cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, cel mai bun film documentar și cel mai bun film studențesc. În premieră, din 2023, va exista și o secțiune dedicată filmelor pentru copii.

Cele două jurii ce vor decide câștigătorii sunt alcătuite din: Georgia Tsangaraki (actriță și regizoare, Grecia), Adrian Păduraru (actor, România) și Bogdan Farcaș (actor, România) ce vor analiza filmele din secțiunile de lungmetraj și scurtmetraj ficțiune și Ligia Ciornei (regizoare, scenaristă, România), Haris Germanidis (regizor, fotograf, Grecia) și Mihnea Mihăilescu (scenograf, profesor universitar, România) pentru secțiunile de documentar și film studențesc.

Competiția BUZZ IFF se înscrie în programul Buzău International Arts Festival, un festival multidisciplinar care se desfășoară în perioada 20 august - 17 septembrie 2023, organizat de Asociația CulturAll și Asociația Bulevardul Culturii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și cu Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, fiind un Proiect Cultural finanțat de Ministerul Culturii.

Categoriile și filmele participante:

Filme studențești:

• STUCK / BLOCAT - Israel, 2023, Regia: Shoval Chiprut

• Tea & Kejsi - Albania, 2022, Regia: Kristina Rushiti, Jonida Koci

• Claw Machine / Mașina de zgâriat - Spania, 2021, Regia: Marcos Becerro Resurrection under the Ocean / Reînviere în ocean - Turcia, 2021, Regia: Serkan Aktas

• Little Doggie / Cățelușul - Grecia, 2022, Regia: Giorgos Ntounis

• B-Day / Ziua de Naștere - Polonia, 2023, Regia: Tatiana Zdaniewicz

• Amber & Green, România, 2023, Regia: Alexandru Buliga

• Berliner Kindl, România, 2023, Regia: Lucia Chicoș

• Hildegard, România, 2023, Regia: Sorin Nuță

• Mame și Fiice (Mothers and Daughters), România, 2023, Regia: Theodor Boia

• Educație Sentimentală / Sentimental Education, România, 2022, Regia: Alma Buhagiar

FILME SCURTMETRAJ - PARTEA 1 - COMPETIȚIE SCURTMETRAJ

• 24/7 - Spania, 2023, Regia: Santiago Requejo

• BB - Italia, 2022, Regia: Chiara Crespi

• GOL / HALLOW - Marea Britanie, 2021, Regia: Paul Holbrook

• Bye, Bee! / Pa, Albină! - Germania, 2023, Regia: Sophie Kalinowsky

• HOTEL CENTAUR - Grecia, 2023, Regia: Lino Kafidas, Dimtri Kafidas

• JAMAL TOSMAL - Italia, 2022, Regia: Martina Pastori

• La Quotidiana Odiseea di Penelope / Odiseea Cotidiană a Penelopei - Italia, 2021, Regia: Michele Bottini

• MANIMONDO - Italia, 2023, Regia: Michele Tozzi - Spania, 2023, Regia: Maria Monreal Otano // Pablo? - Spania, 2023, Regia: Willy Suárez

• Serata Mentală / Mental soiree - Spania, 2022, Regia: Alberto Arellano

• Rumor / Zvon - Italia, 2023, Regia: Roberto Palattella

• The Chefs Song / Cântecul bucătarului - Marea Britanie, 2022, Regia: Daphne Ang, Andrea Papi

• The Fish Who's Dreaming of Beautiful Oceans / Peștele care visează oceanul - Franța, 2022, Regia: Anthony Cazet

• The Hummingbird / Pasărea Colibri - România, 2022, Regia: Norbert Fodor The Whompy News / Jurnalul Comorilor - Franța, 2023, Regia: Robin Barriere

• tokakis or What’s My Name / Cum mă cheamă - Grecia, 2022, Regia: Thanos Tokakis

• TORPE I BAGES / Torpe și Bages - Spania, 2023, Regia: Miriam Franch

• Work and Sleep Simulator / Simulatorul Muncă - Somn, Franța, 2023, Regia: Louis Do xuan

COMPETIȚIE DOCUMENTAR

• POVEȘTI DE PE RIFT / Rift Stories: Romania –

• MEMORIE FRAGILĂ Ucraina, 2022, Regia: Igor Ivanko

• DRAGI AMINTIRI / DEAR MEMORIES: Germania, 2022, Regia: Nahuel Lopez

• PLAYBACK - România, 2023, Regia: Iulia Rugină

• ARMORED SAINT: TRUPA DE FRAȚI - Marea Britanie, 2022, Regia: Russel Cherrington

COMPETIȚIE LUNGMETRAJ

• CUȘCA - ÎNTRE DOUĂ BĂTĂLII / CAGE: Between two battes - Turcia, 2022, Regia: Cenk İzgören

• UNUL DINTRE NOI - Albania, 2022, Regia: Ergys Meta

• PRIMII DOI Ungaria, 2023, Regia: Balázs Szövényi-Lux

COMPETIȚIE FILME PENTRU COPII

• SALVAȚI-L PE MANGO! - Israel, 2023, Regia: Oren Peled

• OPREȘTE-O PE MAMA VITREGĂ! - Ungaria, 2023, Regia: Kata Dobo

• LEGENDE DE FAMILIE - Ungaria, 2023, Regia: Kati Glaser

PROIECȚII SPECIALE ÎN AVANPREMIERĂ

• LIBERTATE – PROIECȚIE SPECIALĂ ÎN PREZENȚA REGIZORULUI TUDOR GIURGIU ȘI Q&A

România, 2023, Regia: Tudor Giurgiu // Dramă / Război / Thriller // Sibiu, decembrie 1989. În haosul și panica generate de protestele mulțimii împotriva autorităților, o unitate de miliție devine ținta unui asalt violent care degenerează într-o confruntare sângeroasă între soldați, milițieni, securiști și civili. Încercând să scape de asediu, căpitanul de miliție Viorel e capturat și acuzat că e terorist.

Cu: Iulian Postelnicu, Cuzin Toma, Dan Bordeianu, Andi Vasluianu, Alexandru Papadopol

• ARSENIE:VIAȚA DE APOI - PROIECȚIE SPECIALĂ ÎN PREZENȚA REGIZORULUI ALEXANDRU SOLOMON

România, 2023, Regia: Alexandru Solomon // Documentar // Filmul ne poartă pe urmele lui Arsenie Boca împreună cu douăzeci de pelerini aleși în urma unui casting. Povestit prin ochii credincioșilor, observați de un regizor necredincios, acest road movie surprinde realitatea puterii socio-economice a Bisericii într-o lume care nu mai are de ales decât să creadă în miracole.

BUZZ IFF este realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Buzău International Arts Festival este organizat de Asociația CulturAll și Asociația Bulevardul Culturii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman și este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

Vizionare placuta