Andreea Bălan și George Burcea, împreună în prima zi de școală și grădiniță a micuțelor lor:cu greseli si cu lectii noi de viață

Prima zi de școală reprezintă un nou început încărcat cu multe emoții. Copiii au nevoie de încredere și sprijin, iar asta o știu și vedetele noastre. O mare surpriză în această primă săptămână de școală a fost prezența Andreei Bălan și a lui George Burcea la deschiderea noului an școlar al micuțelor lor, Ella și Clara.

S-au iubit cu patos, au făcut două fetițe superbe și au divorțat cu scandal. Au urmat apoi ani de procese și acuzații dure, însă, acum, se pare că apare și luminița de la capătul tunelului. Cei doi foști soți au îngropat securea războiului și au ales să aibă o relație civilizată de dragul micuțelor pe care le au împreună.

Andreea Bălan a fost prima care a postat la InstaStory câteva imagini cu fiicele ei, în timp ce se îndreptau către școala George Enescu, din Capitală, acolo unde Ella a început clasa I, iar Clara grupa pregătitoare. Cu brațele pline de flori, cele trei au fost doar un zâmbet, nerăbdătoare să ajungă în curtea școlii.

În curtea școlii, George Burcea le aștepta pe fiicele lui, cu care s-a și pozat. Ella și Clara au fost foarte fericite să îl aibe pe tatăl lor alături de ele, iar actorul a scris câteva rânduri emoționante, evidențiind faptul că, în ciuda războiului dus între el și Andreea Bălan, cel mai important este fericirea fetițelor pe care le au împreună.

"Timpul trece, iar noi, cu greseli si cu lectii noi de viata, cu lacrimi si cu bucurii, crestem alaturi de copiii nostri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emotii ca atunci când eu am pasit pentru prima data in scoalã. Sa o ajute Dumnezeu sa fie sanatoasa, iar pe noi sa ne ajute sa ii putem oferi tot ceea ce ea are nevoie♥️🙏", a scris George Burcea pe Instagram, în dreptul fotografiei cu fetița lui cea mare.