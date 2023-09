Cristina ICH, de la medicină la influencer. De ce a renunțat la profesia de medic:Nu aș fi putut fi medicul pe care îl auzi...

Cristina Ich, cunoscută pentru cariera sa de influencer de succes, a dezvăluit recent într-un interviu pentru Unica.ro cum a fost perioada în care a fost studentă la Facultatea de Medicină și de ce a ales să renunțe la această profesie. Cu peste 880.000 de urmăritori pe Instagram și numeroase campanii publicitare de succes, Cristina Ich a reușit să se impună pe scena influencerilor, dar spune că medicina ocupă un loc special în inima ei.

În interviul acordat, Cristina Ich a dezvăluit că a avut o perioadă în care a explorat medicina ca posibilă direcție pentru cariera sa. Vedeta a recunoscut faptul că a fost atrasă de fascinația medicinii și de procesul de descoperire a misterelor corpului uman. Cu toate acestea, pe măsură ce a avansat în studii, a realizat că acest drum nu i se potrivește în totalitate.

„Am avut o perioadă în care am explorat medicina ca posibilă direcție pentru viitorul meu. Am fost și rămân atrasă de fascinația medicinii, de procesul de descoperire a misterelor corpului uman. De înțelegerea complexității modului în care funcționează acesta. Pe măsură ce am avansat în studii, am devenit conștientă de nivelul extrem de ridicat de rigurozitate pe care medicina îl impune. A fi medic nu presupune doar a lucra într-un program fix, ci implică disponibilitate continuă și o dăruire fără rezerve. Această conștientizare m-a condus către o introspecție profundă.

În cele din urmă am ajuns la concluzia că nu aș fi putut fi medicul pe care îl auzi pe holurile unui spital. Am descoperit că abordarea medicală pură, concentrată pe soluții în cadrul unui cabinet sau spital, nu se potriveau cu felul meu de a fi. Din acest motiv, am decis să mă îndrept către alte pasiuni care îmi pot permite să-mi folosesc calitățile într-un mod mai complex și personal. Medicina va rămâne întotdeauna un punct sensibil în inima mea. Ceea ce am învățat în acea perioadă mi-a oferit o perspectivă valoroasă asupra vieții și a propriei mele direcții”, a declarat vedeta, pentru sursa citată mai sus.