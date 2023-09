Florin Zamfirescu, cuvinte de laudă față de Diana Roman, nora sa. Fiul marelui actor s-a căsătorit weekend-ul trecut

Vlad Zamfirescu și Diana Roman s-au căsătorit religios, având parte de o nuntă de poveste, care a avut loc weekendul trecut, după ce în luna mai cei doi actori s-au căsătorit civil.

Nunta a fost organizată cu discreție, iar petrecerea a avut loc pe acoperișul Teatrului Național. Florin Zamfirescu a făcut mărturisiri despre nunta fiului său, declarândându-se încântat de modul în care a ieșit tot evenimentul.

„N-a venit nimeni din presă, din ziariști să filmeze ceva. Și am zis că poate a fost ținută în foarte mare secret, nu e rău. A fost o nuntă foarte frumoasă pe acoperișul Teatrului Național, e un restaurant acolo. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat. A fost foarte bine organizată. Localul a fost excelent ales, a fost minunat faptul că s-a ținut în aer liber. Oamenii puteau fuma, eu nu fumez, de exemplu, plus că muzica putea fi tare, dar nu ne spărgea urechile. Fiind în aer liber, sunetul se pierdea în spațiu… Am primit azi o filmare, eu nu am știut de ea. A fost o dronă care a filmat. E o filmare foarte frumoasă”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru FANATIK.