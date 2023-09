Simona Halep suspendată pentru dopaj! Sportiva va face apel

Marți, Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunțat suspendarea Simonei Halep, pentru o perioadă de patru ani, din cauza unor încălcări ale Programului Antidoping din Tenis (TADP). Halep, fost lider mondial în clasamentul WTA, a fost sancționată pentru două abateri separate.

„Astăzi, un tribunal din cadrul Programului Antidoping pentru tenis a anunțat o decizie provizorie în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai greu meci din viața mea și, din păcate, lupta mea continuă. Mi-am dedicat viața frumosului joc de tenis. Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru și mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conștient sau intenționat, vreo substanță interzisă”, a declarat Halep.

În urma acestei decizii, Simona Halep a emis o declarație în care a anunțat că intenționează să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv împotriva suspendării, susținând că nu a folosit conștient sau intenționat nicio substanță interzisă și că refuză să accepte decizia ITIA.

„Refuz să accept decizia lor de suspendare pentru patru ani. Într-un raport de 126 de pagini, tribunalul a constatat că am comis ambele abateri care mi-au adus acuzații din partea Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA) - un test de urină pozitiv, făcut în timpul competiției, la o substanță interzisă, precum și o încălcare a programului din pașaportul biologic al sportivului. Reprezentanții mei și cu mine am prezentat ITIA, și tribunalului, dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele, inclusiv mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu testele efectuate în cadrul Pașaportului biologic al sportivului (ABP). Deși sunt recunoscătoare că am în sfârșit un rezultat, după numeroase întârzieri nefondate, și sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt atât șocată, cât și dezamăgită de decizia lor.

Sunt veșnic recunoscătoare pentru sprijinul pe care l-am primit din partea familiei mele, a prietenilor și a fanilor tenisului din întreaga lume. Continui să mă antrenez și să fac tot ce-mi stă în putință pentru a-mi spăla numele de aceste acuzații false și a mă întoarce pe teren. Intenționez să fac apel la această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și să urmez toate căile de atac împotriva companiei de suplimente în cauză”, a adăugat Simona Halep.