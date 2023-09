Fiul lui Ștefan Bănică Jr își dorește să joace într-un film cu tatăl său! Radu Bănică, mărturisiri despre proiectele sale

La doar 21 de ani, Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr., este hotărât să-și facă propria cale în industria muzicală și în lumea actoriei. Cu mult entuziasm și viziuni mari pentru viitor, tânărul artist a lansat recent prima sa piesă și își dorește să îmbine cariera muzicală cu cea de actor.

În luna iulie, Radu Ștefan a debutat în lumea muzicii cu piesa sa de debut, "Tu!" și a primit un feedback pozitiv de la fanii săi. Radu a explicat că muzica lui este în stilul afrobeat, perfect pentru vara și vârsta sa. El a recunoscut că nu poate să se aștepte ca piesa sa să fie pe placul tuturor, dar că este important să facă muzică care îl reprezintă și care să fie în ton cu generatia sa.

„Pentru un prim single a fost un feedback bun. La public sunt opinii și opinii, e binevenită și critica și laudele. Sunt și comentarii răutăcioase, dar sunt și comentarii constructive. Nu este un gen muzical pentru toată lumea, eu am spus asta, nu mă aștept să le placă tuturor. Este un gen afrobeat, este de vară, asta mi-a plăcut mie, am 21 de ani. Ce să scot la 21 de ani, Traviata? Cânt și eu ce-mi place, cu ce mă simt bine, ce ascultă generația mea.

Am intrat la master, la actorie, în continuare, să aprofundez, să cunosc lume. Sincer, cred că am fost ultima generație cu trei ani la licență, acum sunt patru. Am 21, ies la 23 de la master. Mi-ar plăcea să joc cu tata într-un film. Și mi-ar plăcea să joc și cu Emilia Popescu, a doua mea mamă”, au fost dezvăluirile făcute de Radu Ștefan pentru Cancan.