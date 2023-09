Sora lui Theo Rose, mărturisiri despre divorț și lupta cu anxietatea: Am înțeles că nu se poate să-ți vinzi mereu o minciună...

Raluca Diaconu, sora mai mare a lui Theo Rose, a decis să vorbească deschis despre divorțul ei de bărbatul cu care a fost căsătorită timp de 11 ani. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a avut de înfruntat anxietatea, dar a reușit să o depășească în cele din urmă.

În anul 2019, Raluca Diaconu a trecut prin procesul de divorț de soțul ei după o căsnicie care a durat 11 ani. Deși cariera ei muzicală și în televiziune mergea din ce în ce mai bine, viața personală nu era la fel de roz, iar acest lucru a determinat-o să ia o decizie importantă. Raluca Diaconu a considerat că divorțul este o alegere înțeleaptă în momentul în care și-a dat seama că propria fericire devenise greu de atins.

Ea a recunoscut că a trecut printr-o luptă cu anxietatea, dar a înțeles că acest sentiment apare atunci când ceva nu este în regulă cu tine și când nu trăiești în prezent. Raluca Diaconu a făcut schimbări în viața ei pentru a-și recăpăta fericirea, renunțând la iluzii și trăind în momentul prezent.

„Cu anxietatea m-am confruntat chiar dinainte de a mă căsători și apoi m-am luptat cu ea mulți ani și nu am înțeles multă vreme de ce, de unde. Însă ceea ce am înțeles e că probabil te confrunți cu anxietate în momentul în care ceva nu e în regulă cu tine, că nu trăiești ceea ce ar trebui să trăiești, că nu ești prezent în viața ta. Nu a fost ușor, dar am înțeles că nu se poate să-ți vinzi mereu o minciună, că ești fericit și ești bine, că nu poți la nesfârșit, obosești. Mi-am luat destinul în mâini și încerc să fiu un om fericit.„, a mărturisit sora lui Theo Rose, pentru Fanatik.