Delia s-a autodiagnosticat cu ADHD: Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește...

Delia Matache a dezvăluit într-un interviu recent pentru podcastul "Aproximativ discuții" că nu îi place să doarmă noaptea și că suferă de ADHD (tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate), deși nu a fost diagnosticată oficial de un medic.

Artista în vârstă de 41 de ani este cunoscută pentru energia și pasiunea ei în ceea ce privește muzica și activitățile zilnice. În interviul acordat, Delia a mărturisit că timpul petrecut dormind noaptea i se pare pierdut și că preferă să profite de fiecare moment pentru a face tot ceea ce își dorește.

"Îmi place când mă agață serialele. Mi se pare că am mai multă viață, am ziua la dispoziție, în care fac ce vreau eu, și mai am ceva, mai am și noaptea. Eu mai fac ceva, eu nu dorm. Sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește", a declarat Delia.

Cu toate că nu a fost diagnosticată oficial cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate, artista și-a autodiagnosticat condiția și a afirmat că este convinsă 100% că suferă de ADHD. Cu toate acestea, Delia nu a căutat încă ajutorul unui psihoterapeut pentru confirmarea diagnosticului.

În ceea ce privește întrebările privind aspectul său fizic și secretul tinereții sale, Delia a fost deschisă și a vorbit despre intervențiile estetice pe care le-a făcut. Artista a recunoscut că și-a mărit buzele cu acid hialuronic.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.