Ce trebuie să știu dacă vreau să călătoresc în Zanzibar?

Deja ești cu gândul la concediu? Și noi. Cu toții ne petrecem zile în șir căutând destinația perfectă pentru zilele bine meritate de vacanță.

Dacă nu ești încă sigur că Zanzibarul este destinația pentru tine, lasă-ne să îți facem research-ul mai ușor și lungul drum spre un concediu de vis mai rapid.

Așadar, descoperă mai jos răspunsurile la toate întrebările tale de călătorie.



Când e cel mai prielnic moment să vizitez Zanzibar?

Ca în fiecare zonă turistică, există perioade mai bune de vizitare și perioade care nu se potrivesc dorințelor noastre. Pentru a putea alege sezonul perfect pentru vacanța noastră, este important să înțelegem sezoanele turistice din Zanzibar, luând în calcul avantajele și dezavantajele cu care vin la pachet.

Dacă îți dorești să mergi în sezonul de vârf, atunci ai putea lua în considerare lunile iunie-septembrie, iar dacă îți place mai degrabă un mediu mai liniștit, dar nu vrei să pierzi din farmecul insulei sau să riști ca unele magazine să fie închise, ai putea opta pentru sezonul intermediar – lunile martie-mai.

Cum e vremea?

Climatul specific întâlnit în Zanzibar este cel tropical cald, cea mai caldă perioadă fiind în lunile octombrie-martie și cea mai friguroasă mai-august, din cauza vânturilor puternice (29 grade Celsius).

Există de asemenea două sezoane care sunt cunoscute pentru ploi abundente, sezonul în care sunt specifice ploile mai scurte fiind în perioada noiembrie-decembrie, iar sezonul în care predomină ploile de lungă durată fiind în martie-mai.



Am nevoie de viză?

Viza nu este necesară pentru o simplă vacanță, pentru că, oricât de mult ne-am dori, ea nu are cum să dureze mai mult de trei luni. Deși nu este nevoie de viză pentru călătorii sub trei luni, trebuie totuși avut în vedere ca pașaportul să aibă un termen de valabilitate de 6 luni din momentul aterizării.

Ce mâncăruri sunt specifice acestei zone?

Fiind supranumită Insula Mirodeniilor, condimentele stau la baza felurilor de mâncare specifice acestei zone. Acest lucru este valabil și cu fructele și legumele predominante, carnea de pui, de vită și cea de capră fiind combinate cu acestea într-un mod desăvârșit.

Combinația tăițeilor de fasole chinezești cu produsele arăbești dulci și condimentele indiene reprezintă un tip de mâncare întâlnit în mod special în această zonă în care bucătăria reprezintă un mix de mâncare indiană, arabă, africană și italiană.

Pentru a degusta din felurile de mâncare specifice nu va fi nevoie neapărat de o masa la un restaurant, deoarece vei avea diverse opțiuni de Street food dintre care poți alege, localnicii gătind adesea și pe stradă.



Este un loc sigur de vizitat?

Chiar dacă istoria din spatele acestei insule este una agitată, Zanzibarul este în acest moment o destinație sigură, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere militar.



Există atracții turistice demne de vizitat?

Majoritatea atracțiilor turistice se regăsesc în Stone Town, locul cu cea mai mare valoare istorică a Zanzibarului, aici fiind mai multe obiective din care poți alege (clădiri istorice, palate, muzee etc.)

Dacă ești pasionat de cumpărături, trebuie luat în considerare Bazarul Darajani din Stone Town, unde poți găsi o varietate de lucruri, de la alimente la produse tradiționale. Cât despre explorarea florei și faunei locale, Zanzibarul îți dă oportunitatea să te bucuri de experiențe de safari pe tot parcursul anului.

Cum e viața de noapte?

În ciuda posibilelor așteptări, Zanzibarul are o viață de noapte destul de bogată. Depinzând de cât de petrecăreț ești, poți opta pentru o noapte pe plajă pentru a admira apusul (toate plajele fiind publice), sau pentru o ieșire în club, deoarece ai de unde alege din acest punct de vedere. O zonă în care distracția predomină este Nungwi, pe care o poți avea în vedere dacă te tentează o noapte petrecută în oraș.



Ce animale unice pot vedea?

Putem întâlni diverse vietăți care mai de care mai interesante, atât acvatice, cât și terestre. În timpul scufundărilor, fiind un sport des practicat în această zonă, se poate admira viața subacvatică, cu plantele si animalele specifice. De asemenea, maimuțele Red Colobus sunt specifice acestei zone și se pot găsi doar aici, mai exact în pădurea Jozani.



Ce limbă vorbesc nativii acelui loc?

Limba vorbită de nativii acestei zone este swahili (limba oficială a Tanzaniei), fiind răspândită și în restul Africii de Est. Pentru început, îți putem spune că "jambo" înseamnă "bună", iar "Hakuna Matata" ("nici o grijă") este cuvântul-cheie al insulei, definind spiritul localnicilor. Este un prim pas foarte important pentru a putea interacționa cu locuitorii prietenoși.



Cum sunt oamenii în această zonă?

Aici veți întâmpina oameni primitori, calzi, oameni simpli, cu care să puteți sta de vorbă și să vă simțiți bine. Acest lucru depinde, normal, de fiecare om în parte și de preferințele sale.

Majoritatea locuitorilor din Zanzibar sunt musulmani, așadar este recomandată o ținută cât mai decentă și respectuoasă, mai ales în timpul vizitării obiectivelor turistice din Stone Town.



Pot închiria mașini pentru a mă deplasa mai ușor dintr-un loc într-altul?

Deși există această opțiune, Join UP! recomandă să explorezi împrejurimile folosind deplasarea cu ajutorul taxiului chemat de la recepție, cu plata la întoarecerea la hotel. Închirierea mașinilor nu beneficiază de asigurare, iar acest lucru poate impune anumite riscuri pe care cu toții dorim să le evităm pe timpul vacanței.



Ce e util să am în bagaj?

La fel ca orice vacanță care include mersul la plajă, este important să avem la noi haine adecvate și loțiune cu protecție solară (cu minim SPF 50). Pe lângă asta, spray-ul pentru țânțari este și el esențial, alături de diverse medicamente care ne pot ajuta la stomac în cazul în care acesta nu reacționează în favoarea noastră la mâncarea specifică zonei (deoarece localnicii mănâncă foarte picant) și un adaptor, deoarece prizele sunt model englezesc, cu 3 pini.



Am nevoie de un vaccin pentru a călători în Zanzibar?

Vaccinurile nu sunt obligatorii, deoarece Zanzibarul reprezintă o zonă safe din punct de vedere al bolilor care obișnuiau să fie specifice insulei. În anumite zone însă acestea sunt recomandate.

E potrivit pentru familii cu copii?

Zanzibarul este o zonă în care puteți merge liniștit cu copilul, ba mai mult decât atât există excursii organizate special pentru familiile cu copii. Așa cum pentru noi această insulă reprezintă o zonă spectaculoasă, cu peisaje încântătoare care ne oferă o varietate de experiențe, și pentru copiii noștri ar fi cu siguranță o experiență nemaipomenită.



Dar pentru cupluri care doresc să își petreacă luna de miere aici?

Depinde foarte tare dacă un paradis tropical sună destul de romantic pentru tine. J

Ei bine, dacă ți-am răspuns tuturor întrebărilor și Zanzibarul a ajuns pe lista destinațiilor tale de vacanță, vei avea oportunitatea să ajungi mai repede în paradisul dorit de pe 28 octombrie, cu zborurile săptămânale directe de 9-10 ore, cu decolare din București. Pentru a face călătoria cât mai confortabilă și sigură, zborurile turoperatorului Join UP! Pun la dispoziție călătorilor o aeronavă de ultimă generație, alături de nenumărate opțiuni culinare diversificate, atât pentru carnivori, pescatarieni, cât și pentru vegetarieni.

