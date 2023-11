Andreea Bălan renunță la procesul cu George Burcea pentru binele copiilor

Andreea Bălan a luat o hotărâre majoră în privința procesului pe care îl avea cu fostul ei soț, George Burcea. Această decizie vine în contextul unei serii de evenimente care au marcat viața personală a artistei în ultimul an. Andreea Bălan a mărturisit că se simte fericită și crede că este esențial ca părinții să se înțeleagă în beneficiul celor două fetițe, Ella și Clara, pe care le au împreună.

După o despărțire tumultuoasă, Andreea Bălan și George Burcea au fost implicați într-un război public care părea să nu se mai sfârșească. Cu toate acestea, artista a fost cea care a făcut un pas important și a decis să renunțe la procesul intentat fostului său soț. Motivația acestei decizii se leagă de apariția în viața sa a jucătorului de tenis Victor Vlad Cornea, care a schimbat complet perspectiva asupra vieții sale.

Andreea Bălan a mărturisit că este extrem de fericită alături de noul ei partener și că nu mai dorește să aloce timp și energie proceselor legale. Ea crede că este mai important pentru binele fetițelor lor să aibă părinți care se înțeleg și colaborează în educarea și creșterea lor.

„Eu am decis să nu mai continui și nu am mai depus actele conform procedurilor. Sunt cea mai fericită din lume și nu mai am timp și energie negativă să aloc proceselor. Totodată cred că este mai bine și pentru fetițe ca părinții lor să fie OK unul cu celălalt”, a declarat pentru spynews.ro, Andreea Bălan.