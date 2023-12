Motivul pentru care Delia a renunțat să meargă la psiholog: Vai, sărăcuța...

Delia, în vârstă de 41 de ani, cunoscută și apreciată pentru cariera sa muzicală și rolul de jurat la emisiunea iUmor, a oferit recent un interviu spumos, discutând despre căsnicia cu Răzvan Munteanu, experiența sa cu terapia, dar a dezvăluit și câteva dintre perspectivele pe care le are în ceea ce privește îmbătrânirea.

Căsnicia artistei cu Răzvan Munteanu, începută în 2012, a fost descrisă de Delia ca fiind exact așa cum și-au dorit-o. Într-un interviu pentru podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu”, Delia a dezvăluit faptul că ea și partenerul ei de viață reușit să construiască o căsnicie solidă și fericită, lucru care le aduce satisfacție și împlinire.

O dezvăluire surprinzătoare a fost legată de terapia psihologică, unde Delia a declarat că a renunțat la aceasta din cauza unei experiențe neplăcute. Artista a explicat că deși a încercat terapia de două ori, s-a simțit mai mult o victimă.

„Nu (n.red.: face terapie). Am fost de două ori și mi s-a părut că mă victimiza prea mult, că-mi plângea de milă. Poate era o parte de terapie. Îi povesteam lucruri despre viață. Și era: «Vai, sărăcuța»’. Era femeie. Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok“, a declarat Delia, în podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu”.