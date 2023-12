Ce părere are Tudor Gheorghe despre remake-ul făcut de Spike la melodia sa: Eu ascult și manele...

La vârsta de 78 de ani, compozitorul Tudor Gheorghe a acceptat cu inima deschisă reinterpretarea melodiei sale clasice "Au înnebunit salcâmii" de către artistul Spike. Într-un interviu acordat podcastului lui Damian Drăghici, Tudor Gheorghe a dezvăluit impresiile sale inițiale și modul în care a evoluat percepția sa asupra remix-ului în stil rap.

Melodia "Au înnebunit salcâmii" este una dintre creațiile emblematice ale lui Tudor Gheorghe și a fost reimaginată într-o variantă rap de către Spike și echipa sa. Cu toate că la început, compozitorul a fost rezervat în privința schimbărilor aduse piesei sale, ulterior, a apreciat creativitatea și originalitatea noii versiuni.

„La început am avut așa... că nu mai semăna deloc cu ce am cântat eu. Fiul meu, care e generația lor, a zis: «Tata, a test, e foarte interesant. Ia să vezi cum se va schimba toată povestea». Ei știau piesa cântată de băieții ăștia, dar nu știau originalul", a mărturisit Tudor Gheorghe. "A fost foarte bine. Eu am fost de acord să-l lase pe Spike să facă remake-ul. Băieții au fost foarte eleganți, m-au întrebat și le-am dat acceptul fără niciun fel de problemă.", a mărturisit Tudor Gheorghe.