Andreea Bălan, fericită și împlinită alături de Victor Cornea. Ce i-a dezvăluit sportivul la prima întâlnire?

Andreea Bălan se înțelege foarte bine cu fiul lui Victor Cornea și se bucură că iubitul ei are un copil, iar împreună formează o familie frumoasă, cu planuri mari de viitor.

Andreea Bălan trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de jucătorul de tenis Victor Vlad Cornea. Cu o diferență de vârstă de 9 ani între ei, cei doi au decis să se mute împreună și să trăiască ca o familie fericită. Recent, artista și-a asumat public relația și a dezvăluit că, încă de la început, a știut că Victor are un copil dintr-o relație anterioară. Într-un interviu acordat Antena Stars, artista a mărturisit că știa de la prima întâlnire că Victor are un fiu dintr-o relație anterioară, iar această descoperire nu a fost o surpriză pentru ea. Din contră, Andreea Bălan s-a bucurat să afle că iubitul ei are deja experiența paternității.

De asemenea, artista a menționat că se înțelege foarte bine cu fiul iubitului ei și că speră că micuțul va fi alături de ei în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Sper să fie și el (n. red. de sărbători). La ziua lui a fost, la ziua Ellei a fost, ne înțelegem foarte bine. Faptul că Victor are un băiețel, un copil, a contat foarte mult ca eu să-mi doresc această relație pentru că era un factor important ca bărbatul cu care urma să-mi întemeiez o familie, eu având doi copii, era important să aibă un copil, să nu se mai pună problema de un alt copil. Faptul că Victor mi-a spus de la prima întâlnire că are un băiețel a fost unul dintre punctele decisive pentru a-mi dori să avem o relație”, a mai spus artista.

