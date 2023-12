Motivul pentru care Anamaria Prodan doarme două ore pe noapte: Nu e ușor să fii bogat...

Anamaria Prodan a acordat recent un interviu în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, unde a oferit o privire detaliată în culisele vieții sale agitate și a provocărilor cu care se confruntă zi de zi. Într-o declarație fermă, Prodan a subliniat dedicarea ei pentru carieră, familie și succesul financiar. Impresara susține că secretul succesului său și al celor asemenea ei este legat de numeroasele ore muncite și de sacrificiile pe care le fac în fiecare zi.

Pe 17 decembrie, Anamaria Prodan a sărbătorit cei 51 de ani printr-o petrecere spectaculoasă într-un club din București. A surprins pe toată lumea cu o ținută îndrăzneață, un corset din plastic și un tort înalt cât ea. Cu toate acestea, evenimentul a fost umbrit de absența fiicei sale, Rebecca, stabilită în America. Cu toate acestea, Anamaria Prodan a menționat că se vor reuni în perioada Crăciunului, în Statele Unite.

Mai mult, impresara a subliniat că întreaga sa avere este destinată copiilor săi și că le va lăsa moștenire tot ce a construit de-a lungul vieții sale.

„Mergem în America (nr. de sărbători), toți, acasă, cu familia, cu sora mea pe care nu am văzut-o de multă vreme. Abia aștept. La casa mea, în Vegas. Nu o s-o vând, este a copiilor mei. Muncesc, dar nu vând nimic din ce este al copiilor. Nici mama mea nu a vândut niciodată nimic, ne-a lăsat nouă. Pot, am două mâini, două picioare, pot munci și ce am făcut trebuie să las copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan la „Xtra Night Show”, conform antenastars.ro.