Un Crăciun DnB alături de Killa Fonic și noul său EP- MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI

Când vorbim despre Killa Fonic, ne referim cu siguranță la un locuitor al universului, acel locuitor care străbate mental civilizații, culturi și în special, muzici. De această dată, artistul a ales să își adâncească legăturile cu muzica electronică și să contureze un EP surprinzător, electrizant, dar marcat de stilul său caracteristic. Please enjoy "MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI".

M-am șlefuit, ascuțit, sunt o armă

Versurile acestui EP sunt scrise integral de Killa Fonic, pentru partea de muzică și producție artistul a colaborat majoritar cu Viky Red, dar și cu Mihai Alexandru Bogdan (Quick) pentru piesa "KIND REMINDER" și cu Costel Dominteanu (DOMINO) pentru "COCO COLOMBIANA".

,,În '94 se transmitea la TV concertul lui Jean Michel Jarre din Paris. Părinții mei s-au trezit în miezul nopții pentru a-l asculta, și așa m-am trezit și eu și am tras cu urechea. A fost un portal pentru mine, iar în '98, vărul meu mi-a adus un CD cu Prodigy și m-am îndrăgostit de jungle. La prima ascultare a acelui album mi-am provocat o febră musculară la gât, încât nu am putut să întorc capul câteva zile. În 2023, DJ Sfera mi-a făcut cunoștință cu muzica celor de la Chase and Status, și m-am scufundat în toate albumele lor și inevitabil am redeschis acel portal și am șlefuit un nou Killa. Călătoria nu se va sfârși niciodată! DnB IS BACK? NO, IT NEVER LEFT!" ne spune Killa Fonic.

Creativitatea artistică, versatilitatea muzicală și sinceritatea brutală fac din Killa Fonic un artist unic în România. Killa și-a început cariera muzicală în proiectul Șatra B.E.N.Z., alături de care a lansat albumele O.$.O.D. 1 și 2. Artistul a început să își lanseze propriile materiale solo înainte de a părăsi grupul în 2019, mai exact albumele "Ramses 1989", "Lamă Crimă", "Emotiv Munteana" și "Trendsetter". Ulterior, acesta a mai înregistrat încă 5 albume: "III", "BeetleJuice", "2089", "Terra Vista" și "Osvaldo". Printre cele mai mari hituri ale lui Killa Fonic se numără "Bambolina" cu Carla's Dreams, "Miami Bici", "Go Gettas" cu Nane & Azteca & bbno$, "MAMBO", "Richie Rich", "NIMENI", "Lucifer", "HAOLO" cu Nane. Colaborarea sa cu Delia pentru piesa "Cum am știut" a fost un real succes, piesa petrecând 20 de săptămâni în Top 10 cele mai difuzate piese pe TV. Piesa "Miami Bici", inclusă în coloana sonoră a filmului cu același nume, a ajuns pe locul #1 în categoria Hip-Hop/Rap pe Apple Music și pe locul #1 în topurile Spotify. De asemenea, a fost desemnată Top Romanian Track 2020, fiind cea mai ascultată piesă a anului în România. În plus, "Brasileira", piesa din coloana sonoră a filmului "Teambuilding", în colaborare cu RAVA, a strâns 20 de milioane de vizualizări pe YouTube și a ajuns pe locul #3 în topurile Spotify. La sfârșitul lui 2022, Killa Fonic a lansat noul său album "Osvaldo", o combinație de sunete old school, trap și jazz. În 2023, artistul a lansat EP-ul experimental "SS1000" și EP-ul "Rock This Way", conturat într-un stil rock alternativ. Citește și: Top 5 sfaturi pentru a-ţi împodobi casa de Crăciun

