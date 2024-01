Laura Cosoi este însărcinată pentru a patra oară: Miracolul vieții...

Laura Cosoi a anunțat, pe data de 2 ianuarie 2024, că este însărcinată cu cel de-al patrulea copil. La cei 42 de ani, vedeta a făcut publică vestea printr-o fotografie emoționantă postată pe rețelele de socializare, în care se afla în costum de baie, lăsând la vedere cu mândrie burtica de gravidă.

Vedeta a fost imediat asaltată de felicitări și urări de bine din partea fanilor și a colegilor din industrie. Printre aceștia, Jojo și Giulia Anghelescu au fost printre primii care i-au transmis felicitări călduroase: "Felicitări, Laura!!! Ce veste faină," a scris Jojo, iar Giulia a adăugat: " ce veste minunată! Vă îmbrățișăm!"

Laura Cosoi, căsătorită cu Cosmin Curticăpean din 2015, este deja mama a trei fetițe adorabile: Vera, Rita și Lara. Cu toate acestea,dorința ei de a deveni mamă pentru a patra oară a fost făcută publică încă din iulie 2023, când, invitată în emisiunea Fresh by Unica, a dezvăluit dorința de a-și extinde familia.

Desigur, Laura Cosoi nu este doar o mamă dedicată, ci și o actriță talentată și continuă să își dezvolte cariera în lumea teatrului și a filmului. Recent, vedeta a vorbit deschis și despre experiența sa de mamă, subliniind că, în ciuda provocărilor, nu a suferit de depresie postnatală.

„Nu, n-am suferit. Aș fi putut să ajung la anxietate după nașterea Ritei, când am stat mai mult acasă decât am făcut-o după celelalte două sarcini. Ok, nu poți să-ți dai copilul la creșă, dar cred că după un an ar trebui să te iei în considerare mai mult”, a mai explicat Laura Cosoi, la FRESH by Unica.