Celebrul tenor Alin Stoica, care curând va cânta alături de Placido Domingo, dă voce muzicală lui Olaf în Frozen

A trecut un deceniu întreg de când Disney a reușit în sfârșit să adapteze basmul din 1845 al lui Hans Christian Andersen "Regina Zăpezii", un plan pe care îl avea încă din 1937. Lansat la 27 noiembrie 2013, Frozen, cu omul de zăpadă hilar Olaf, iubitor de îmbrățișări calde, cu capacitatea de a răsturna tropiile tipice Disney, a ajuns să aibă încasări de peste 1,2 miliarde de dolari în întreaga lume.

Pe 21 ianuarie, la Sala Palatului, cu ocazia show-ului ”Eveniment aniversar: 10 ani de la lansarea FROZEN”, tenorul Alin Stoica îi va da voce muzicală lui Olaf în varianta din limba română a îndrăgitei piese. Tenorul își face ”încălzirea la Sala Palatului, pentru ca pe aceeași scenă va urca în data de 26 februarie, alături de celebrul Placido Domingo. Vlad Miriță devine prinț, interpretându-l muzical pe Hans, soprana Stephanie Radu va da glas prin cântec reginei Elsa, pentru ca soprana Ana Cebotari să cânte în rolul prințesei Anna.

În premieră în Romania, filmul Frozen va fi proiectat din nou într-o sală cu public, iar momentele muzicale din producția animată se vor auzi live. Orchestra Valahia, cu 56 de instrumentiști, îi va acompania pe cei doi tenori și pe cele două soprane. Astfel, duetul muzical prințesa Anna – prințul Hans (”Love is an open door”) se va auzi prin glasul Anei Cebotari și cel al lui Vlad Mirita. Pe ecran Olaf ne va încânta, dar «In Summer», piesa simpaticului om de zăpadă va fi redată muzical, live, prin vocea tenorului Alin Stoica. Soprana Stephanie Radu își împrumută măiestria vocală piesei ”Let it Go”, oferind o nouă versiune interpretativă celebrei piese. Nu putea lipsi nici interpretarea live a duetului dintre cele două surori, Elsa și Anna, astfel că Stephanie Radu și Ana Cebotari vor cânta ”For the First Time in Forever”.

Evenimentul de la Sala Palatului face parte din campania aniversară organizată de Disney la nivel mondial. Organizat de Mall 4 Art, show-ul este aparte: de la ora 16:00, foaierul Salii Palatului va fi transformat în lumea Frozen, prin diverse decoruri și activări; începând cu ora 18:30, în sală, se va proiecta filmul Frozen (dublat în limba română) iar toate momentele muzicale din animație vor fi cântate live. Surpriza oferită de Mall 4 Art, alături de agenția de tursim HAPPY TOUR, constă în organizarea unei tombole în ziua evenimentului. Toate biletele achiziționate intră automat în tragere le sorți, iar biletul câștigător va fi premiat cu o vacanta de 2 nopți / 3 zile (cu mic dejun inclus) la Paris, la celebrul parc de distracții, pentru 2 adulți si 2 copii. Biletele de avion se achiziționează separat, prin intermediul Happy Tour. Regulamentul de concurs este disponibil pe www.mall4art.ro.

“Ca unic turoperator pentru Disneyland Paris în România, să fim parte din proiectul Frozen este asocierea perfectă. Am dorit întotdeauna asocieri care evidențiau lumea magică a filmelor Disney și, în același timp, experiențe unice. Concertul de la București, care marchează 10 ani de la lansarea Frozen, este un eveniment unic, tocmai de aceea am dorit ca publicul să aibă acess și la lumea Disneyland Paris, motiv pentru care oferim, prin tragere la sorți, o vacanță în cel mai magic loc din Europa. Disneyland Paris este o experiență unică în viață - la care orice copil visează. Mai mult, pentru că spectacolul în sine este o experiență unică, am pregătit o mulțime de surprize pe durata show-ului, astfel încât toată lumea să interacționeze cu lumea Disneyland Paris.” - Daniela Toncu - Director leisure Happy Tour

Frozen, behind the scenes

Unii critici de film consideră că "Frozen" este cel mai bun film de animație al Disney de la epoca de renaștere a studioului. Frozen a câștigat un număr semnificativ de premii importante, inclusiv premiile Oscar pentru cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec original, premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film de animație, premiul BAFTA pentru cel mai bun film de animație și două premii Grammy.

Dar în spatele acestui success stau detalii mai puțin cunoscute de toata lumea.

Scena care a necesitat cel mai mult timp pentru a fi creată a fost cea în care Elsa a ieșit pe balconul noului ei palat, a cărei redare a durat peste 132 de ore (cinci zile și câteva ore în plus). Cel mai greu personaj pentru echipa Frozen, în afară de Elsa, a fost Olaf, care a fost inițial primul paznic al răutăcioasei Elsa de atunci. "Ea a creat aceste gărzi de om de zăpadă, iar Marshmallow a fost un fel de rămășiță de acolo, pentru că era acest paznic de om de zăpadă înfricoșător. Olaf a fost primul paznic creat de ea", a explicat Buck, adăugând că era încă amuzant la acea vreme. După ce au schimbat complet personajul Elsei, abia când regizorii s-au așezat pentru prima dată cu Gad au găsit personajul. "Josh a improvizat replica "este ca un pui de unicorn" și a fost ceva în legătură cu acea inocență", a declarat Del Vecho pentru Kidz World. Un personaj principal care nu a fost inițial în film a fost Hans, pretendentul transformat în răufăcător al Annei, Giaimo explicând: "Hans nu a fost niciodată inițial în poveste în versiunile mai vechi... Kristoff a fost întotdeauna în poveste sau o versiune a personajului Kristoff și Anna. Apoi Hans a fost adus la un moment dat, dar nu a fost întotdeauna un răufăcător care s-a transformat inițial, iar apoi cineva a venit cu ideea ca el să se transforme. El a fost întotdeauna un potențial răufăcător, dar am dat-o de înțeles mult mai devreme." O adaptare a basmului din 1845 al lui Hans Christian Andersen "Regina Zăpezii", Frozen a fost de fapt în curs de dezvoltare la Disney timp de aproape un deceniu (și a fost luat în considerare pentru scurt timp pentru un film de animație desenat manual în 1937). Prima încercare modernă a avut loc în 2002, iar când incercarea din 2003 s-a dovedit, de asemenea, un eșec, au urmat altele blocate insa de-a lungul anilor. Frozen nu a început să se închege cu adevărat până când Christopher Buck, care a regizat Tarzan, a venit la bord în 2008, dar filmul a fost comandat abia în 2011, după succesul de box office al lui Tangled. Iar în 2012, Jennifer Lee, care a venit inițial ca scenaristă, a fost numită co-regizor, devenind astfel prima femeie care regizează un film de animație al Walt Disney Animation Studios. Inițial, filmul urma să se numească The Snow Queen (Regina Zăpezii), după basmul original, dar realizatorii au decis să îl schimbe în Frozen "pentru că, pentru noi, reprezintă filmul. Frozen joacă la nivelul gheții și al zăpezii, dar și al relației înghețate, al inimii înghețate care trebuie dezghețată", a explicat producătorul Peter Del Vecho pentru Bleeding Cool, negând că a fost inspirat de Tangled. (Titlul The Snow Queen a fost folosit în continuare în străinătate). Bell, al cărei vis încă de când era mică era să dea voce unui personaj Disney, a fost "prima actriță" care a dat audiție pentru rolul Annei, Lee spunând: "Am audiat o mulțime de oameni pentru acest rol, dar ea a fost prima și cea mai bună. Pur și simplu ne-am îndrăgostit de ea". Între timp, audiția lui Menzel a fost, de fapt, o lectură la masă cu Bell înainte ca ambele să fie distribuite oficial, potrivit lui Lee: "Au citit tot scenariul și la sfârșit - nu aveam încă niciun cântec scris - și ceea ce au făcut a fost să cânte în duet și au cântat 'Wind Beneath My Wings', dar au cântat-o ca pe niște surori și ceea ce însemni tu pentru mine. Și nu a fost niciun ochi uscat în sală după ce au cântat... atunci au știut, acela a fost întregul potențial și înțelegerea puterii muzicii și a ceea ce poate fi această poveste emoțională." În primele versiuni ale proiectului, Elsa era de fapt personajul negativ al poveștii (unul dintre primele desene conceptuale fiind inspirat de Bette Midler și de "prezența ei scenică de showgirl"), potrivit fostului designer de animație Disney Claire Keane, care a publicat imaginea pe site-ul său. Momentul în care personajul s-a schimbat cu adevărat, însă, a fost după ce au vizionat tăieturile anterioare și și-au dat seama că nu prea funcționa: "Cineva a venit cu o idee genială... "ce-ar fi dacă protagonista, Anna și Elsa ar fi rude?"", a dezvăluit directorul artistic Michael Giaimo. "Pentru că nu au fost întotdeauna frați, nu au fost întotdeauna rude, iar acesta a fost începutul găsirii acestor personaje." După ce câteva dintre primele cântece pe care le-au compus inițial pentru film nu au reușit să intre în film, cuplul de compozitori Robert Lopez și Kristen Anderson Lopez se simțeau puțin abătuți, așa că au ieșit la plimbare în Parcul Prospect din Brooklyn. Ascultând melodii de Adele și Avril Lavigne și fiind înconjurați de natură, Anderson-Lopez a declarat pentru Playbill: "Eram într-un fel de loc emoțional în care ne imaginam cum ar fi să fii această persoană perfectă care a dat-o în bară o dată și a fost alungată de tot ceea ce a cunoscut și de toți oamenii pentru care s-a sacrificat." Iar după ce a ascultat pentru prima dată "Let It Go", Lee a spus că a știut că trebuiau să refacă complet personajul Elsei și motivațiile ei. "Jumătate dintre noi plângeam. Și apoi am zis: "Trebuie să rescriu întregul film"", a spus ea în cadrul podcastului Scriptnotes. "Eu chiar, a fost... am fost ca și cum mă duc să mă întind câteva minute. Dar a fost cel mai bun lucru. Am știut că aveam filmul".

În timpul rulării sale în cinematografe, Frozen a avut încasări de peste 1,280 miliarde de dolari în box office-ul mondial și a devenit filmul de animație cu cele mai mari încasări, terminând rularea sa în cinematografe ca fiind filmul cu cele mai mari încasări din 2013 și al cincilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Filmul a fost descris ca fiind un fenomen de cultură populară prin cântecele, personajele, elementele sale de poveste și atracția pentru publicul larg. Până în ianuarie 2015, a fost cel mai bine vândut film în SUA în ceea ce privește vânzările home video Blu-ray. Popularitatea sa a dus la lansarea unei francize, care include un scurtmetraj de animație în 2015, un lungmetraj de animație în 2017 și o continuare de lungmetraj, Frozen II, în noiembrie 2019.

Biletele pentru ”Eveniment aniversar: 10 ani de la lansarea FROZEN”, organizat la Sala Palatului, în data de 21 ianuarie 2024 – zi în care foaierul Sălii Palatului se transformă într-o lume de gheață specifică Frozen, s-au pus în vânzare și sunt disponibilie pe www.iabilet.ro, www.more.com și www.eventim.ro, cu prețuri pornind de la 150 de lei. Accesul copiilor cu vârsta până în 3 ani este gratuit, dar copilul nu poate ocupa un scaun (va fi ținut în brațe). Copiii cu vârsta peste 3 ani plătesc bilet integral.

