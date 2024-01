Motivul pentru care fiul adoptiv al Luminiței Anghel a dispărut din online: Poate îmi donează cineva și mie un telefon...

David Pușcaș, în vârstă de 26 de ani, fiul adoptiv al celebrei artiste Luminița Anghel, a reapărut în atenția publicului după ce fanii l-au declarat "dispărut" din mediul online pentru o perioadă considerabilă de timp. Într-un interviu acordat pentru Click, David a oferit detalii despre motivul absenței sale și a dezvăluit aspecte ale relației complicate pe care o are cu mama sa adoptivă.

În timpul copilăriei, relația dintre Luminița Anghel și David a fost una armonioasă, însă odată cu trecerea anilor, tensiunile au apărut, ajungând chiar să fie mediatizate în emisiunile de televiziune. După acuzații și conflicte repetate, cei doi au decis să își întrerupă legăturile. Recent, David Pușcaș a afirmat că nu a mai vorbit cu Luminița Anghel de opt ani și că nu a mai auzit vocea ei de foarte mult timp. Cu toate acestea, el a subliniat că simte prezența ei în viața sa și o poartă mereu în suflet.

"Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic," a declarat tânărul, pentru sursa citată mai sus.

În ceea ce privește absența sa de pe rețelele de socializare, tânărul a explicat că se concentrează asupra proiectelor sale, lucrând din greu și colaborând cu diverse branduri. El a subliniat și dorința sa de a avea un telefon mai performant pentru a realiza fotografii de o claritate superioară.

„Voiam să vă zic că nu am dispărut de pe online, sunt mai atent la ce postez, că acum lucrez cu branduri și trebuie să fiu mai cizelat. Îmi doresc să am un telefon mult mai performant ca cel pe care îl acum acum pentru a face poze de o claritate mult mai bună, poate îmi donează cineva și mie un telefon bun. În rest sunt într-o perioadă de acceptare a trecutului meu și mai am episoade de cădere și depresie, dar îmi revin imediat, căci lucrez și trebuie să fiu bun”, a mai spus David Pușcaș.