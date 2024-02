Primele declarații ale Roxanei Nemeș și Elenei Marin, după eliminarea de la Survivor All Stars

În ultima ediție, una plină de tensiune, difuzată aseară pe Pro TV, cele două concurente, Roxana Nemeș și Elena Marin, au fost eliminate din competiția „Survivor All Stars”. Cântăreața Roxana Nemeș a fost nevoită să părăsească competiția din Republica Dominicană din motive de sănătate, în timp ce dansatoarea Elena Marin a pierdut duelul cu Jorge și a fost trimisă acasă.

O nouă săptămână dificilă a trecut pentru Faimoșii și Războinicii de la „Survivor All Stars”. Cătălin Moroșanu de la Faimoși a exprimat frustrarea echipei sale: „M-am săturat. Se adună frustrare în mine. Când intru în ring, știu că intru că am o șansă. Ei devin mai buni, noi ce facem?”. Pe de altă parte, Iancu Sterp de la Războinici a subliniat forma excelentă a echipei sale, aceștia reușind să câștige jocul de recompensă și cel de imunitate.

În tabăra Faimoșilor, vestea proastă a venit de la medic. Roxana Nemeș a primit informații medicale care au impus o monitorizare medicală și a determinat decizia de a părăsi competiția. Aceasta a câștigat două dueluri de eliminare până în momentul eliminării sale.

Cu toate că a fost o experiență dificilă, Roxana Nemeș și-a exprimat mulțumirea pentru participarea la „Survivor All Stars”.

Elena Marin, la rândul ei, a fost eliminată în urma duelului cu Jorge, după ce a trecut prin momente tensionate în competiție.

„Nu e plăcut, cred că nimic nu este întâmplător. Am dat tot ce am putut, am avut emoții. Nu a fost să fie. Sunt mândră că au trecut 3 ani, am trecut prin două operații, am o tijă și două șuruburi la ligament. Mă duc acasă la familia mea, la cei care mă iubesc”, a declarat Elena Marin înainte de a părăsi competiția.