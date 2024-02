Schimb de replici între Cătălin Măruță și Mihaela Bilic: Conserva, sănătoasă sau toxică?

În cadrul ediției de marți, 27 februarie, a emisiunii „La Măruță” difuzată pe PRO TV, Cătălin Măruță și Mihaela Bilic au purtat un schimb aprins de replici în direct, punând în discuție întrebarea despre sănătatea alimentelor ambalate în conserve.

Mihaela Bilic, cunoscuta nutriționistă, a avut convingeri solide despre beneficiile alimentelor conservate. Ea a subliniat faptul că alimentele din conserve, precum mazărea, fasolea boabe sau peștele, reprezintă opțiuni sănătoase și accesibile pentru mulți oameni. Argumentul său a fost susținut de ideea că procesul de sterilizare prin fierbere împiedică dezvoltarea microorganismelor, eliminând necesitatea utilizării conservanților.

Pe de altă parte, Cătălin Măruță a contrazis-o pe Mihaela Bilic, citând un studiu recent care avertizează asupra toxicității conservelor și a ambalajelor lor. Invocând discuțiile din cadrul Comisiei Europene și referindu-se la compușii precum bisfenolul, prezentatorul a subliniat preocupările legate de siguranța alimentară și impactul asupra sănătății consumatorilor.

Schimbul de replici a inclus și menționarea evoluției materialelor din care sunt fabricate conservele, de la tablă la compoziții moderne ce includ și elemente plastice, alimentând discuții despre impactul acestora asupra conținutului și siguranței alimentelor.

Mihaela Bilic a insistat asupra beneficiilor nutriționale ale conservelor, evidențiind și conținutul de fier din ambalajele metalice. Cu toate acestea, Cătălin Măruță a continuat să pună accent pe preocupările privind posibilele riscuri pentru sănătate asociate consumului de alimente ambalate.

„Dar fii atentă! Eu nu am studii medicale, cum ai tu. Am căutat pe Google, nu că a scris nu știu cine. Am găsit o chestie discutată de Comisia Europeană. Ei vorbesc despre toxicitatea cutiilor de conserve.

Scrie așa: «Potrivit unui studiu recent al specialiștilor americani, alimentele ambalate în conserve, fie că este vorba de pește, pate de ficat ori carne, pot fi foarte nocive pentru consumatori. Riscul vine din ambalajele alimentare, în special cutiile de conserve. Cutiile metalice de conserve sunt concepute dintr-un material plastic care are drept scop prevenirea ruginii și menținerea produselor cât mai proaspete»”, a fost răspunsul prezentatorului tv.

„La capitolul ambalaje, și pe vremea războiului, conserva era făcută din tablă. Acum, dacă noi punem în interiorul conservei de metal și folie de plastic ca să dea mai bine, nu știu de ce. Cert e că tabla și fierul din conservă îmbogățesc preparatul în fier”, a răspuns Mihaela Bilic.

Lasă-mă un pic să te întreb și eu ceva, ca să fie dialog, nu monolog. Cei de la Comisia Europeană spun că e toxică. Sunt nebuni? Prof. univ. dr. Dan Vodnar a zis o chestie, am găsit-o întâmplător, legat de conserve. A zis că de fiecare dată când cineva consumă un produs ambalat este foarte probabil că ingeră cantități mici de bisfenol, un compus utilizat în industria plasticului alimentar și care a fost în atenția autorităților de mulți ani”, a contrazis-o Cătălin Măruță pe Mihaela Bilic.