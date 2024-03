Ce a făcut Cătălin Bordea, imediat după înmormântarea mamei sale: E un mecanism de autoapărare...

Ultima perioadă a fost una extrem de dificilă pentru Cătălin Bordea, iar viața sa a fost marcată de suferință și pierdere. După ce a fost trădat de partenera sa de viață, comediantul a fost lovit de o altă lovitură devastatoare. Mama sa s-a stins din viață la vârsta de doar 55 de ani, în urma unei boli grave care o macinase de ceva timp.

Cu inima sfâșiată de durere, Cătălin Bordea a organizat de unul singur înmormântărea celei care l-a adus pe lume. Comediantul a mărturisit că, în ciuda durerii și a greutății pe care le-a simțit, a încercat să revină cât mai repede la normalitate. Cu toate acestea, Bordea a luat o decizie surprinzătoare care i-a impresionat pe mulți oameni. La doar câteva ore după ce și-a condus mama pe ultimul drum, Cătălin Bordea a urcat pe scenă pentru a participa la unul dintre show-urile pe care le avea programate.

„Eu am făcut înmormântarea (n.r. mamei), am venit în București în seara aia și am făcut show la club. Am vrut să văd dacă pot să o fac. În drumul către Iași, de acolo am venit cu avionul, mă gândeam la glume, ce a spus fiecare.

E un mecanism de autoapărare. Eram și în stare de șoc, aveam nevoie de asta. Am dus tot show-ul, bineînțeles, nu într-o stare atât de energică, dar am făcut-o”, a mărturisit Cătălin Bordea, la Xtra Night Show.