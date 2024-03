Cum se înțelege Lili Sandu cu Bogdan Stelea, după separare: Eram un copil, care i-a dăruit inima...

Lili Sandu, în vârstă de 44 de ani, făcut dezvăluiri incendiare despre viața sa amoroasă în cadrul unui recent podcast moderat de Ilincă Vandici. Fără menajamente, ea a dezvăluit detalii intime despre începuturile relației cu Bogdan Stelea, dar și motivele care au dus la despărțire.

Cu toate că relația lor a adus cu sine o anumită notorietate, mai ales că a fost prima iubire a prezentatoarei tv.

Cei doi au fost pe cale să-și oficializeze relația prin căsătorie, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, între cei doi având loc o ruptură definitivă.

"Nu am fost niciodată căsătoriți, deși foarte multă lume scrie asta. Nu am fost căsătoriți, deși am fost cerută de soție de către Bogdan, dar nu ne-am căsătorit. De ce? Pentru că ne-am despărțit", a explicat Lili Sandu.