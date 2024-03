Irina Fodor, mesaj acid pentru foștii jurați Chefi la cuțite: Nu am scăzut 3, ci am adunat 1..

Noul sezon al emisiunii "Chefi la Cuțite" a început cu o explozie de schimbări și controverse, iar unul dintre cele mai fierbinți subiecte este mesajul acid transmis de Irina Fodor către foștii jurați Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Cei trei chefi au plecat din emisiune și au fost înlocuiți de Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu. Mesajul Irinei Fodor vine ca o completare la acuzațiile aduse de Roxana Paulică, producătorul executiv al show-ului, care i-a acuzat pe foștii chefi de falsitate și de încălcarea obligațiilor din contract.

Astfel, Irina Fodor a postat un mesaj plin de subînțelesuri la adresa celor care au ales să plece, sugerând că emisiunea nu pierde nimic prin plecarea chefilor și chiar beneficiază de un plus prin prezența celor patru jurați noi.

„Bună seara! Bine v-am găsit! Am avut emoții și am emoții și sper că și voi, pentru că emoțiile acestea sunt foarte plăcute. Sunt cele care ne dau aripi, sunt emoțiile pe care le avem doar de câteva ori în viață. Ce să spun? 13! Este un număr care nu se dezminte, dar până la urmă e doar un număr. Nu ne lăsăm intimidați de notorietatea lui fatidică. Mai bine să-l interpretăm și să-l reinterpretăm mereu pe plus! Deci, nu am scăzut 3, ci am adunat 1! Punem punct și o luăm de la capăt. Despicăm firul sezoanelor cu patru motive să aprindem flăcările în bucătărie. E un nou sezon cu mai multe talente culinare, mai multă experiență, cu stele Michelin, cu semnături deja afirmate, valoroase, deja strălucite, impecabili, implacabili, incontestabili. Patru ași, patru chefi la cuțite!”, a spus Fodor, într-un discurs care a stârnit multe discuții în mediul online.