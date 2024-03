Cătălin Scărlătescu, declarații dure după acuzațiile producătoarei Chefi la Cuțite: Ei se cred Dumnezei...

Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații publice după ce producătoarea emisiunii „Chefi la cuțite”, Roxana Paulică, a vorbit deschis despre demisia sa și a colegilor săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, din cadrul emisiunii difuzate de Antena 1. Acuzațiile aduse de Scărlătescu și colegii săi, legate de neplata salariilor și procesele intentate postului de televiziune, au generat un răspuns vehement din partea producătoarei, care a fost imediat contestat de către Scărlătescu într-un interviu recent.

În toamna anului trecut, scandalul a izbucnit atunci când cei trei jurați emblematice au refuzat să mai participe la filmările pentru emisiune. Înlocuitorii lor au fost desemnați, iar Antena 1 a luat măsuri legale împotriva celor trei, inițiind procese în instanță.

Juriul de la Chefi la Cuțite se schimbă! Mona Segall, anunț de ultima oră: am aflat că ei sunt prea obositi ca să mai continue..

Roxana Paulică, producătoarea executivă a emisiunii, a reacționat recent printr-un mesaj public adresat lui Scărlătescu, atrăgând atenția asupra deciziei lor de a părăsi emisiunea în ultimul moment, invocând oboseala ca motiv principal. Aceasta a subliniat eforturile echipei în pregătirea noului sezon și a respins ideea că cei trei jurați ar fi fost tratați necorespunzător.

„Dragă Cătălin, încerc să îți transmit ceva într-un limbaj uman, căci la cel juridic nu ne pricepem niciunul dintre noi. Am stabilit împreună ceva, un program, iar voi v-ați răzgândit cu 3 săptămâni înainte de a începe filmările pentru că ați zis că erați obosiți. Nu poate cineva să creadă că erați obosiți, în septembrie, de la filmările finalizate în aprilie. Toți 3 simultan. Nu e posibil! Trecuseră 5-6 luni, timp în care ați avut timp pentru voi, pentru familiile voastre și pentru orice altceva decât televiziune, Antena 1 sau echipa care v-a creat. În timpul ăsta, echipa a muncit din greu, validând mii de concurenți în casting și pregătind în detaliu noul sezon. Dar pe voi nu v-a deranjat nimeni în perioada asta. Măcar atât să recunoașteți”, a transmis Roxana Paulică.

În replică, Cătălin Scărlătescu a contestat vehement afirmațiile producătoarei, negând că demisia lor ar fi fost motivată de bani sau de neplăți salariale. El a susținut că principalul motiv a fost oboseala acumulată de-a lungul anilor și necesitatea de a reduce ritmul de lucru.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm. Roxana Paulică, săraca… Cred că și mai puțin decât noi. Alții au câștigat bani mulți, nu noi. Chiar n-a fost de bani. Poți să scrii că noi n-am ajuns să negociem bani cu Antena 1 pentru ultima perioadă din viața noastră. Noi chiar n-am vorbit de bani.

Gașca s-a spart când noi le-am spus că vrem să facem doar un sezon pe an, că nu mai putem, că suntem obosiți. Și ei n-au înțeles. N-am nimic să le reproșez, absolut nimic”, a explicat chef-ul pentru Fanatik.