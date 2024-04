Alex Dobrescu șochează din nou! Unde a aruncat cenușa mamei sale: Mulțumesc pentru toate averile pe care mi le-a lăsat

Alex Dobrescu, cunoscut publicului ca fostul iubit al Cristinei Cioran, a stârnit din nou controverse și reacții puternice după ce s-a filmat în timp ce arunca cenușa mamei sale decedate. Gestul său a fost considerat șocant și nepotrivit de către mulți oameni, mai ales datorită locului ales pentru acest moment delicat.

El a ales să arunce cenușa mamei sale în lacul Tei din Capitală, fiind un gest pe care mulți l-au considerat neobișnuit și nepotrivit. Femeia a decedat cu o săptămână în urmă, iar fiul său a simțit nevoia să își ia rămas bun într-un mod care a stârnit multe discuții. Într-un videoclip postat pe Instagram, Alex Dobrescu și-a exprimat emoțiile în legătură cu pierderea mamei sale și a mulțumit pentru moștenirea pe care i-a lăsat-o.

Cu toate acestea, gestul său a fost primit cu un val de critici și dezaprobări din partea opiniei publice. Mulți internauți au considerat că aruncarea cenușei într-un lac public nu este potrivită și nu respectă demnitatea și solemnitatea unui astfel de moment.

În urma acestor evenimente, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți au condamnat gestul lui Alex Dobrescu, considerându-l lipsit de respect și de empatie. Totodată, acest incident a stârnit din nou discuții despre stilul de viață controversat al fostului partener al Cristinei Cioran și despre declarațiile sale anterioare, în care a vorbit despre moștenirea primită de la mama sa și despre stilul său de viață extravagant.

„Cinci dintre case le-am vândut, ca să nu muncesc. Am trăit din rentă. O viață opulentă, excursii în toată Europa, la Paris, Roma, Praga, Londra. Băutură, șampanii scumpe… Banii nu s-au dus, am avere cât pentru cinci familii, plus busines-uri în derulare. Eu sunt o pasăre călătoare, care-și desenează destinul în azur. Regretele sunt pentru cei slabi, frica la fel!

Cea de-a șasea casă am închiriat-o. Eu stau tot cu chirie. Sau am locuit pe la casele fostelor iubite. Nu am fost cu amărâte. Îmi place sentimentul de provizorat, exact cum este și viața.”, a spus Alex Dobrescu în exclusivitate pentru cancan.ro.