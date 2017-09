Stii povestile femeilor de succes pe care le urmaresti, despre care tot citesti, care te fac sa Inchizi ochii si sa visezi? Ei bine, multe dintre ele au inceput cu un esec. si au fost urmate de... inca unul si inca unul... Pentru ca esecul nu e o destinatie, e un drum pe care il parcurgi. Cand esuezi inseamna ca traiesti. Ca incerci. Ca inveti. Ca evoluezi. Ca te construiesti pe tine mai buna, mai increzatoare, mai puternica.

In timpul pubertatii, increderea in sine a fetelor scade. Potrivit noului studiu Always, jumatate dintre ele se simt paralizate de teama de esec. Inspirata de Campania Always #CaOFata, scoala increderii isi propune sa inspire la randul ei fetelele sa accepte esecul atunci cand are loc si sa foloseasca aceasta experienta ca pe un instrument pentru a-si dezvolta increderea, incurajandu-le sa mearga mai departe #CaOFata.

Oana Cuzino: Esecul initial face succesul mai stralucitor, atunci cand nu te dai batut.

Fiecare esec e ca o repetitie pregatitoare pentru succes. Pentru mine, fiecare esec a fost o lectie din care am invatat ceva important pentru viitor. Frica de esec te face incapabil de efort, iti rapeste creativitatea şi increderea in sine. Daca as fi permis ca esecurile mele - sau ceea ce mi se parea a fi, la vremea respectiva, un insucces - sa ma descurajeze, cu siguranta nu as fi ajuns unde sunt acum. Esecul este doar in mintea noastra si depinde in totalitate de noi cum il percepem.