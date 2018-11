E așa, o estetică a familiei lor în care se adună și viața frumoasă pe care o trăiau ai noștri pe când orașul nu ne învinsese încă, se adună și viața aceasta, pe care o trăim acum, cu tot binele cu care prezentul s-a instaurat, cu tot noul sāu cu care ne-a câștigat. În familia lui Nicolai e așa, o îmbinare între tradiții și nou. Și mă uit la pozele lor pe facebook admirativ, par oameni fericiți și buni. Deci Nicolai Tand, în câteva întrebări despre cum binele a învins în viață.

Te întreb direct. Cum ai făcut? Ai o familie frumoasă. Faci ce-ți place, financiar lucrurile sunt stabile. Cum s-au reușit toate?

Cu multă perseverență și multă muncă, dar mai ales cu multă pasiune și foarte mult timp dedicat. Cred că dacă vrei să reușești în viață trebuie să faci și sacrificii. Toate astea au un preț, copiii cresc și simt că nu petrec timp cu ei cât mi-aș dori. O am însă pe Monica lângă mine, ea mă mai trage de aripă și-mi amintește ce e important.

Ce concluzie ai despre viață până în momentul acesta. Dacă ar fi să tragi o concluzie, cum ar suna?

Cred că trebuie să respecți oamenii din jur, nimic nu poți face singur. Tu dai tonul, declanșezi lucruri, dar trebuie să te gândești că întotdeauna ai nevoie de oameni lângă tine.

Când ți-a fost mai greu, Nicolai? Povestește-mi o perioadă grea peste care ai trecut.

Au fost multe încercări de-a lungul vremii, nu pot spune un moment anume. Viața în general nu-i ușoară. Dar când pierzi pe cineva drag atunci e cel mai greu, rămâi pe viață cu această pierdere.

Ce nu ți-a ieșit? Ce ai vrut și n-ai reușit?

Dacă ar fi ceva, ar fi faptul că aș vrea să muncesc mai puțin și să petrec mai mult timp cu familia mea. Și asta nu-mi iese mereu.

Ce din ce ești e datorat soției tale, Monica? Ce ai luat de la ea?

Monica m-a ajutat să am mai multă încredere în mine. Astăzi am mult mai multă încredere și asta se datorează ei. Dacă am momente în care am dubii, ea este cea care mă susține și îmi zice ”vezi că poți!”

Ca chef, ca om priceput la mâncare, dintre toate ale lumii, care e mâncarea care te-a convins cel mai tare?

Prima care mi-a plăcut cel mai tare a fost mâncarea franțuzească, a fost și prima pe care am descoperit-o. Abia apoi am descoperit celelalte bucătării, pe cea asiatică, japoneză, africană, fiecare cu farmecul ei. Cu experiența mea de acum și la vârsta asta m-aș întoarce totuși la bucătăria românească. Adică atunci când am revenit în țară mi-am făcut prima dată o cârciumă franțuzească, însă acum simt să mă îndrept spre mâncarea românească a cărei savoare am descoperit-o ceva mai târziu.

Dintre excese, ce excese faci?

Exces de mâncare bună. Dacă multora le plac dulciurile și fac exces de dulciuri, eu pot spune că fac exces de alimente sărate. Și la gătit, și la mâncat.

Dintre greșeli, ce greșeli n-ai mai face?

Nu aș spune că n-aș mai face anumite greșeli. Din greșeli înveți. Greșelile te fac să avansezi. Dacă simți că ai greșit, încerci din nou și din nou, până îți iese.

Te așteptai la viața pe care o trăiești? De ce viață te pregăteai acum 20 de ani, când o începeai?

Nici cea mai mică idee nu aveam acum 20 de ani ce o să fac. Am știut totuși că o să muncesc și când muncești și ești serios te dezvolți. Dar niciodată nu știi cum, cât de bine și cât de repede.

Vara asta tu și Monica v-ați însurat la biserică. Zi-mi din nunta aceasta un moment frumos. Alege unul.

Preferatul meu a fost momentul în care am tăiat tortul, cred că se vede asta și în poze. Eram eu cu Monica și copii, ne-am bucurat de momentul ăsta împreună, cu familia întreagă.

Când te uiți înainte, ce-ți mai propui?

Să-mi tihnească tot ce am realizat până acum, lucrurile pentru care am muncit și în care am pus suflet. Să pot să fiu mândru în continuare de ceea ce fac.