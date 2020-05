Ce i-a ajutat cel mai mult pe batranii de peste 100 de ani in pandemia Covid

In cadrul campaniei, cei mai varstnici dintre bucuresteni i-au sustinut pe tineri pe seniori si pe toti cei care au fost în linia întâi în această perioadă (medici, asistente, ambulanțieri, politiști , pompieri) cu mesaje inedite de incurajare dar si de respectare a restrictiilor, transmise prin platforma de socializarea a Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Chiar dacă distantarea socială nu ne-a permis să fim alături de ei fizic, atât cât ne-am fi dorit, am comunicat în repetate rânduri online.

comunicat de presa

Au trecut prin războaie, schimbări de regimuri, foamete sau chiar epidemii. La varsta de peste 100 de ani , cand viata curgea lin si nu se asteptau la schimbari majore, cei care au scris in cartea vietii istorie, au mai primit o noua provocare : Pandemia COVID-19 .

Au respectat izolarea, si si-au pastrat tonusul pozitiv si plin de viata. Au fost ajutati și de Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, care a demarat in cadrul Proiectului Vieti Centenare, ”Campania Viata la puterea 100!”

In cadrul campaniei, cei mai varstnici dintre bucuresteni i-au sustinut pe tineri pe seniori si pe toti cei care au fost în linia întâi în această perioadă (medici, asistente, ambulanțieri, politiști , pompieri) cu mesaje inedite de incurajare dar si de respectare a restrictiilor, transmise prin platforma de socializarea a Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Chiar dacă distantarea socială nu ne-a permis să fim alături de ei fizic, atât cât ne-am fi dorit, am comunicat în repetate rânduri online.

“In decembrie 2018 cand am lansat proiectul Vieti Centenare, am primit o sansa unica, aceea de a multumi unor oameni de exceptie si chiar de a constientiza mai bine semnificatia vietii in sine, a trecerii noastre pe acest pamant, a luptei pentru supravietuire in conditii grele Centenarii sunt aceia care reprezinta pentru noi, tinerele generatii, modele demne de urmat si pilde de istorie. Putem spune ca, prin dumnealor, cei care au implinit venerabila varsta de 100 de ani si mai mult, avem sansa de a privi istoria in ochi, sunt eroii fara varsta din prima linie a vietii!” a declarat Alexandra Dobre, Director General al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti.

AU VRUT SĂ ÎȘI ARATE RECUNOȘTINȚA

La finalul perioadei de izolare, ne-au transmis ganduri de multumire adresate celor care #austatincasa ca lor sa le fie bine si sa ii sarbatorim cu fast, asa cum au fost obisnuiti in proiectul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, chiar si la 110 ani!

Pentru unii, varsta este doar o cifra iar avansul tehnologiei nu le-a pus piedici. Asa este si cazul domnului Pompiliu Sterian, declarat cel mai in varsta blogger din Romania, care locuiește de câțiva ani la Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice „Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen”, alaturi de alti varstnici. Are o activitate intensă în foarte multe domenii: ține cursuri de yoga , cursuri despre bucătăria interbelică, scrie si face planuri pe termen lung. Ne-a declarant ca . “Am toate motivele să susțin că cea mai frumoasă perioadă a vieții mele este bătrânețea!” In perioada de pandemie ne-a trimis si o mica poezie compusa de dansul:

“Coronavirus – Provocare

II vom putea noi face fata, oare?

Da! Luand masuri de aparare.

Este stare de urgenta, stiti

Stati acasa, va rog, nu iesiti!

Caci riscati sa va imbolnaviti!

Sa fim cu adevarat patrioti

De la mic la mare, dragi nepoti.

Si VA FI iar BINE, pentru TOTI!”

ANIVERSĂRILE AU FOST TOT ON LINE

Cum nimic nu ne-a oprit sa fim impreuna, l-am sarbatorit pe domnul Pompiliu Sterian, in plina pandemie, la implinirea venerabilei varste de 101 ani, de aceasta data insa, in mediul on line , ne-a declarat Alexandra Dobre, Director General Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti.

Generalul de brigadă (rtr) POLICARP DOVĂNCESCU afirma. “In cei aproape 104 ani am prețuit viața, natura și corectitudinea și am învins greutățile cu un zâmbet, cu sportivitate și fair play! Am fost rănit în trei locuri. Dar nu a contat și am mers mai departe în luptă, căci eram comandant de pluton și trebuia să-mi duc la capăt misiunea. Tot în acea zonă, în care se duceau lupte grele, era o singură fântână cu apă potabilă de la care trebuia să ne aprovizionăm și noi și rușii și nemții, așa că am creat cu toții, pe loc, un fel de armistițiu pentru a rezolva această problemă... Adică am luat apă cu toții”, ne-a povestit distinsul veteran. A fost ofițer de carieră timp de 30 de ani, din 1947 și până 1977, ocupând diferite funcții: comandant al Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua” (1949), lector universitar la Academia Militară și Șef Secție învățământ militar în MApN.

Dumitru Gal s a născut pe 25 ianuarie 1915, a implinit in acest an, 5 ani peste cei 100! este veteran de război, a luptat în celebrele lupte de la cotul Donului, apoi, când s au întors armele, la 23 august 1944, a participat în continuare la lupte și a ajuns până în Munții Tatra, de unde, la finalul războiului, în 1945, s a întors pe jos până la București.

De profesie contabil, iesit la pensie de multi ani, este la curent cu orice stire TV si isi incepe ziua citind ziarele.

Proiectul VIETI CENTENARE a demarat din data de 10 decembrie 2018 si se adreseaza tuturor seniorilor care au implinit varsta de cel putin 100 de ani si care au domiciliul stabil sau resedinta in Bucuresti. Acestia, in urma depunerii si validarii dosarului primesc din partea Primariei Capitalei, prin CSMB, un premiu financiar in valoare de 5.000 de lei net/beneficiar, alaturi de o placheta onorifica drept „omagiu adus vietii si contributiei la dezvoltarea societatii si a comunitatii Municipiului Bucuresti si o recunoastere a respectului si pretuirii fata de seniorii bucuresteni”.