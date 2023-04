Ai probleme în cuplu? Terapia Imago te poate ajuta! Interviu cu Psiholog Sabina Strugariu

Academia de Terapie Imago România vine în sprijinul tuturor celor care își doresc să își consolideze sau să își vindece relația de cuplu, dar și celor care vor să își creeze o relație de iubire sănătoasă, cât și profesioniștilor din domeniu (psihologi, asistenți sociali, medici, profesori, psihiatri etc) și vă invită la prima conferință națională dedicată relațiologiei, ce va avea loc între 6-7 mai, în București. Pe parcursul celor două zile se vor reuni practicieni și promotori ai terapiei Imago, care vor împărtăși din experiența lor personală și profesională.

Trăim o viață tot mai agitată, în care fiecare dintre noi simțim presiunea socială și încercăm să facem față cât mai bine responsabilităților de zi cu zi. La pachet cu programul încărcat pe care îl avem, vin și nevoile noastre, dar și alte partenerului.

Dinamica unui cuplu se schimbă radical dacă unul dintre cei doi parteneri nu este bine cu el însuși, iar toate aceste conflicte interioare nerezolvate vor fi răsfrânse asupra celuilalt. Din păcate, tot mai multe cupluri ajung la divorț și tot mai multe familii se destramă, ceea ce poate provoca multă suferință, mai ales dacă este și un copil la mijloc.

Pentru a avea relații de cuplu sănătoase, trebuie să ne cunoaștem foarte bine nevoile, dorințele, dar și traumele. Nevindecarea durerilor din copilărie vor afecta relația de cuplu, punând, astfel, în brațele partenerului nevoile neîndeplinite din copilărie. Aceasta este idea pe care se bazează terapia Imago, o metodă care se concentrează pe vindecarea în paralel a traumelor ambilor parteneri de cuplu.

Academia de Terapie Imago România vine în sprijinul tuturor celor care își doresc să își consolideze sau să își vindece relația de cuplu, dar și celor care vor să își creeze o relație de iubire sănătoasă, cât și profesioniștilor din domeniu (psihologi, asistenți sociali, medici, profesori, psihiatri etc) și vă invită la prima conferință națională dedicată relațiologiei, ce va avea loc între 6-7 mai, în București. Pe parcursul celor două zile se vor reuni practicieni și promotori ai terapiei Imago, care vor împărtăși din experiența lor personală și profesională.

Pentru a afla mai multe despre cum funcționează terapia Imago și ce implică o relație de cuplu sănătoasă, psiholog integrativist și relațional Sabina Strugariu ne va oferi informații de interes.

KUDIKA.ro: Bună ziua, Sabina! Iată, așa cum am precizat și mai sus, în weekend-ul 6-7 mai va avea loc prima conferință națională dedicată relațiologiei. Ce reprezintă mai exact această nouă ramură a psihologiei, care este scopul ei și de ce avem nevoie de ea?

Psiholog Sabina Strugariu: Am să răspund la această întrebare citând din fondatorii terapiei Imago, Harville Handrix și Hellen Hunt, conform cărora „Ne naștem în relații, suntem răniți în relații și ne vindecăm în relații” și din spusele uneia dintre cele mai îndrăgite terapeute de cuplu, Esther Perel: „Calitatea vieții noastre este dată de calitatea relațiilor noastre”.

Afirmații susținute și de cel mai lung studiu realizat de cercetătorii de la Harvard, potrivit căruia fericirea și longevitatea nu țin nici de rezultatele profesionale, nici de situația financiară, nici măcar de stilul sănătos de viață, ci, cu precădere de sănătatea relațiilor pe care le avem cu cei din jur. Așadar, nu e de mirare că atenția specialiștilor se îndreaptă tot mai activ și profund asupra relațiilor noastre și a modului în care putem deveni mai conștienți de noi în relații, mai abili în a ne identifica nevoile și resursele, în a ne regla emoțiile și comportamentul, astfel încât să avem relații sănătoase și, implicit, o viață mai sănătoasă.

KUDIKA.ro: Ce reprezintă terapia Imago? Care sunt principiile pe care aceasta se bazează?

Psih. Sabina Strugariu: Terapia Imago este o formă de terapie relațională care integrează diferite abordări și teorii psihoterapeutice cu scopul de a veni în întâmpinarea cuplurilor care vor să relaționeze în moduri mai sănătoase. Imago este termenul latin pentru imagine și, în teoria Imago, acest concept se referă la imaginea inconștientă, adesea, idealizată a unei iubiri familiare pe care o devoltăm în copilăria mică și care rămâne adesea neschimbată și la maturitate.

Conform teoriei Imago, noi ne atragem inconștient parteneri romantici în baza acestei imagini inconștiente și ajungem, de multe ori, să repunem în scenă tipare relaționale vechi, dar familiare și ce își propune această formă de terapie este să ne ajute să devenim conștienți de acest istoric emoțional și relațional al nostru și de modul se activează în prezent și ne impactează relațiile actuale.

Cele cinci principii ale terapiei Imago sunt: (1) Re-imaginarea partenerului ca fiind un copil rănit; (2) Re-romanticizarea relației prin ancorarea în aprecieri și comportamente care oferă plăcere; (3) Restructurarea dezamăgirilor și frustrărilor prin schimbarea reproșurilor cu cereri; (4) Rezolvarea sentimentelor de furie extremă și (5) Recrearea viziunii asupra relației ca sursă de siguranță, satisfacție și fericire.

KUDIKA.ro: Ce trebuie să știe doi parteneri, atunci când decid să formeze un cuplu? Comunicarea nevoilor fiecăruia este o temă de discuție potrivită la debutul unei relații de iubire?

Psih. Sabina Strugariu: Conform teoriei Imago, relațiile trec prin trei stadii: stadiul iubirii romantice, stadiul luptei de putere și stadiul iubirii conștiente. Avem adesea tendința să considerăm că primul stadiu al unei relații, cel al iubirii romantice, este cel mai important și cel care dă tonul unei relații, însă o dată cu trecerea timpului și cu diminuarea sentimentului de euforie și de atașament inițiale, dinamica psihică și relațională se schimbă și dacă nu suntem conștienți de acest proces de schimbare și rearmonizare, putem crede că suntem în relația nepotrivită sau că sentimentele au dispărut, când, în realitate ce dispare e doar idealizarea proiectată inițial pe partener și ne descoperim tot mai reali în mecanismele noastre de apărare, în viziunea noastră de viață și în nevoile noastre și dacă învățăm să considerăm această etapă ca fiind nu doar firească, ci și necesară maturizării noastre pentru o relație mai conștientă și prezentă, atunci putem alege să rămânem conectați la partener chiar și atunci când lucrurile devin dificile, nu doar când simțim că binele vine de la sine.

Cred că este foarte important să încercăm să fim cât de onești putem, atât cu noi înșine, cât și cu partenerul/ a noastră, încă de la începuturile noastre relaționale, întrucât, chiar dacă poate părea riscant să aducem în discuții lucruri posibil conflictuale atunci când totul pare lapte și miere, este mai constructiv să creăm un cadrul de siguranță și autenticitate când există disponibilitate și curiozitate și noutate decât să închidem ochii sperând că nevoiile noastre se vor estompa pe parcurs sau că partenerul/ a se va schimba cu timpul și să obținem, pe termen lung opusul a ceea ce am sperat și anume sentimentul de frustrare, neîmplinire, eșec și resentimente față de cel de lângă noi. Sinceritatea și comunicare nu garantează că toate nevoile noastre vor fi împlinite, însă crează spațiul posibilității și negocierii.

KUDIKA.ro: Cum îl putem ajuta pe cel de lângă noi să își vindece traumele din copilărie, plecând de la premiza că acestea nefiind vindecate afectează relația de cuplu?

Psih. Sabina Strugariu: Un lucru care mi se pare foarte important de subliniat este că relațiile crează un spațiu în care ne aducem cu totul, conștient și inconștient, resurse și răni, și ne ajutăm reciproc, întrucât fiecare dintre noi intrăm în relații cu o poveste de viață, un istoric relațional și o dinamică inconștientă în căutare de siguranță și familiaritate.

Nu îi putem vindeca pe partenerii noștri și nici invers – acest tip de gândire ne poziționează fie în salvatori/ fie în victime în nevoie de ajutor, când, în realitate, suntem ființe fragile și imperfecte cu nevoii constante de validare și conexiune și reciprocitate. Ce putem face însă este să devenim conștienți de propria noastră istorie și de propriile noastre răni/ traume/ suferințe și de modul în care ele se activează în relație cu celălalt și să putem să-l privim și pe cel de lângă noi cu acceași deschidere, curiozitate, înțelegere și empatie, cu răbdare și speranță pentru potențialul nostru comun de a repara și de a ne transforma, dincolo de tendința inconștientă spre repetiție și familiaritate.

KUDIKA.ro: Ce reprezintă o traumă emoțională din copilărie? Cum o vindecăm?

Psih. Sabina Strugariu: În copilărie suntem traumatizați de fiecare dată când părinții noștri sunt imprevizibili sau absenți și nu știm la ce să ne așteptăm. Atunci când nu putem avea încredere în adulții din jurul nostru pentru satisfacerea nevoilor noastre fizice sau emoționale și ne simțim singuri și neputincioși. Când ne simțim lipsiți de control și resurse, înmagazinăm această stare ca fiind firescul nostru de zi cu zi, când, în realitate intrăm într-o stare de hipervigilență și de neajutorare învățată și dezvoltăm mecanisme de apărare care să ne mențină senzația de siguranță și control.

Aceste mecanisme devin automatisme ce se reactivează cu fiecare situație de familiaritate cu ceea ce am trăit cu potențialul de repetiție sau de reparare. Însă pentru a putea repara sau pentru a ne da șansa de a crea ceva diferit, e nevoie să ne asumăm un risc și să ne aducem în prezent – în realitatea momentului relațional, în acel „aici și acum” – și anume să ne permitem să aducem în conștiință care au fost acelea atitudini/ situații/ comportamente, etc. care ne-au făcut să ne simțim speriați/ rușinați/ nedreptățiți/ singuri și mereu în pericol și să ne mutăm atenția de la durerea și neputința trecutului la resursele, înțelegerea și mecanismele adaptative ale adultului de astăzi.

KUDIKA.ro: Ce se întâmplă atunci când conștientizăm faptul că suntem într-o relație de iubire identică cu cea a părinților noștri? Este posibil ca noi să avem deja o familie cu respectivul partener, poate și un copil, dar, totuși, ajungem într-un punct în care parcă trăim la indigo traumele din copilărie, doar că de această dată, prin ochii unui adult. Este divorțul o soluție? Poate terapia Imago să ajute partenerii în astfel de cazuri?

Psih. Sabina Strugariu: Chiar și atunci când ne trezim într-o situație de familiaritate cu ceva din trecutul nostru, potențialul este mereu și în direcția repetitivității și în direcția reparării și al creării unui „se poate și altfel”, direcția spre care vom merge ține atât de nivelul de conștiință și conștientizare a ambilor parteneri, cât și de disponibilitatea și asumarea fiecăruia pentru partea sa de contribuție la situația creată. Thomas Jefferson spunea că „Dacă vrei să ai ceva ce nu ai avut niciodată, e nevoie să fii dispus să faci ceva ce nu ai mai făcut niciodată”.

Cred că e foarte important să aducem curiozitatea și blândețea la masa de discuție atunci când ne uităm la modul în care am preluat, conștient și mai puțin conștient, ceea ce am trăit și am observat în mediul care ne-a format și, aici, terapia Imago poate fi de folos întrucât vine cu o perspectivă complexă și transgenerațională și oferă partenerilor un instrument ajutător și anume, Dialogul Imago. Dialogul Imago se bazează pe ideea că suntem mai mult decât realitatea prezentă și că ne aducem în comunicare și cu tipare, credințe și așteptări vechi și atunci e nevoie să creăm în mod conștient acest spațiu de siguranță prin Oglindire (ascultare activă, prezentă și atentă la ceea ce transmite, în mod real, partenerul/a), Validare (înțelegerea punctului de vedere a celuilalt, chiar și atunci când suntem sau nu de acord cu acesta – capacitatea de a înțelege și accepta că lumea interioară a celuilalt este reală, vie și separată de a noastră și disponibilitatea de a ne deschide către realitatea celuilalt așa cum ni se relevă, dincolo de percepția noastră personală) și Empatie (rămânem deschiși la emoțiile aduse în contact, reflectăm și conținem experiența emoțională a celuilalt). Scopul terapiei de cuplu este acela de a-i susține pe parteneri să se reconecteze și să recreeze un spațiu de siguranță și conținere, dar și de autenticitate și disponibilitatea de a recunoaște atât care sunt nevoile individuale, cât și disponibilitatea fiecăruia de a-și asuma partea de responsabilitate în relație.

KUDIKA.ro: Care este dinamica unui cuplu sănătos? Mai exact, cum ai putea descrie o relație de iubire sănătoasă?

Psih. Sabina Strugariu: Cred că în fiecare stadiu relațional dinamica este alta și, așa cum spune o vorbă din bătrâni, „câte bordeie, atâtea obicee” – există un infinit de modalități și dinamici relaționale care pot fi sănătoase atât timp cât partenerii se simt văzuți, conectați, în siguranță și iubiți.

Ce putem spune că este vital, însă, pentru o relație de iubire conștientă, matură și sănătoasă este gradul de siguranță și disponibilitatea de a rămâne prezenți unul pentru celălalt cu curiozitate, blândețe, înțelegere și empatie. Și dacă e un aspect pe care-l consider extrem de important în susținerea sănătății relaționale a unui cuplu pe termen lung este capacitatea de a integra conflictele în spațiul relațional ca fiind firești, sănătoase și menite să contribuie la apropierea, intercunoașterea și maturizarea relațională, nicidecum drept fisuri inevitabile și definitive. Nu conflictele, limitele sau diferențele sunt cele care zguduie temelia unei relații, ci modul în care ne raportăm la ele.

KUDIKA.ro: Povestește-ne, te rog, despre Conferința Imago. Ce se întâmplă mai exact aici și de ce ar trebui să vină cuplurile la conferință?

Psih. Sabina Strugariu: Conferința Imago va fi prima de acest fel în România și are ca scop promovarea sănătății relaționale atât pentru specialiști în sănătatea mintală, cât și pentru orice persoană, indiferent dacă este într-o relație sau își dorește o relație sau este curioasă despre cum anume poate aplica teoria Imago la fiecare dintre relațiile sale.

Va fi un eveniment care reunește specialiști în psihoterapie și terapie relațională Imago din România, dar și la nivel internațional și va îmbina prezentările în plen despre teoria și abordarea psihoterapeutică Imago și ateliere practice și interactive în care conceptele teoretice vor fi puse în lucru împreună cu participanții, astfel încât, la finalul celor două zile, cei prezenți să rămână cu cel puțin o nouă conștientizare, un nou instrument aplicat sau cu o nouă abilitate relațională.

KUDIKA.ro: Din experiența ta profesională, care este cea mai întâlnită traumă din copilărie a unui individ, care produce suferință în relația de cuplu. Spune-ne, te rog, și cum aceasta poate fi vindecată prin terapia Imago.

Psih. Sabina Strugariu: Există un concept în psihoterapie și anume „copilul fantezie” (putem vorbi și despre partenerul fantezie și despre eul fantezie și job-ul fantezie, ș.a.m.d., am să mă limitez aici însă la „copilul fantezie”, întrucât mi se pare cel mai relevant în context), care este această fantezie pe care părintele o are despre cum va fi copilul său și care, atunci când copilul se naște, nu se disipează o dată cu realitatea existenței unei ființe vii, individuale, separate și unice.

Această fantezie în care sunt, adesea, pierduți copiii, ține de gradul de conștientizare, maturitate și asumare a adultului în fața responsabilității de a aduce pe lume și a crește o altă ființă vie. Adesea, incapacitatea părintelui de a ieși din fantezie, îl împiedică să iasă sănătos și din etapa de simbioză inițială, să creeze un spațiu de siguranță pentru separare și procesul de individuare de care copilul are nevoie pentru a se descoperi pe sine în relație cu lumea și cu ceilalți, inclusiv cu proprii părinți și de a învăța cum să își negocieze propriile granițe, cum să-și regleze emoțiile și cum să se așeze pe acest dans relațional care presupune să fie în același timp conectat și să aparțină, rămânând o persoană autonomă și separată.

Nevoia noastră de a fi iubiți necondiționat, ne face adesea să încercăm să răspundem acestei fantezii, sacrificând explorarea și curiozitatea, de frica de a nu pierde conexiunea, iubirea și validarea celui pe care-l iubim. Însă, așa cum spune Gabor Mate atunci când vorbește despre rănile pe care le ducem cu noi, „nu este vina noastră că s-a întâmplat, este însă responsabilitatea noastră în prezent să facem ceva cu asta”. Și, cumva, atunci când vorbesc despre vindecare sau despre reparare, nu vorbesc despre faptul că părinții noștri vor fi fost altfel, că experiența noastră trecută se va șterge, că nu vom fi trăit ce am trăit, ci că, în prezent avem mai multe resurse și, ca adulți, puterea de a alege cum le folosim și cum le integrăm, astfel încât, în timp, creierul nostru să nu meargă doar spre tiparele arhicunoscute și automate, ci și spre noile căi pe care le creăm în mod conștient.