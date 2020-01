Regim de skincare: trucuri simple pentru un ten impecabil

In 2020, FOREO are reteta pentru o dieta de skincare ca la carte.

comunicat de presa

In timp ce unii dintre noi inca dezbatem dietele pe care sa le abordam in acest an, FOREO, brandul suedez de beauty-tech iti propune o disciplina extrem de benefica pentru tine si tenul tau in 2020: dieta de skincare.

Cu ce e deosebita dieta propusa de FOREO? In primul rand, e foarte simplu sa o incluzi in rutina zilnica de ingrijire, nu impune restrictii alimentare si face minuni pentru pielea ta.

Dieta propusa de FOREO porneste de la cel mai recent trend de frumusete: N-Beauty – fenomenul obsesiei pentru skincare care vine direct din tara de origine a companiei suedeze – si care presupune sa iti ingrijesti si sa iti tratezi tenul simplu, dar corect, pentru a-l mentine suplu si curat.

Ritualurile minimaliste de skincare sunt acum in lumina reflectoarelor, in detrimentul celor cu pasi complecsi. Sapte din 10 dermatologi considera ca acum, mai mult ca oricand, intalnesc pacienti frustrati ca incearca numeroase produse si care aloca sume enorme de bani, fara insa a avea rezultate care sa ii multumeasca.

Dr. Surber, profesor de dermatofarmacologie la Universitatea din Zürich chiar insista si afirma ca rutina de beauty coreeana in 10 pasi poate dauna tenului si ii poate slabi bariera naturala de protectie.

Cum sa incepi o dieta de skincare?

Consulta intotdeauna un medic dermatolog, recomanda FOREO, daca simti ca ai nevoie de o parere specializata. Insa daca pur si simplu te simti coplesita de oferta de produse din magazine, brandul suedez de skintech iti recomanda cativa pasi pentru a initia o dieta de skincare pe 2020:

„Cercetarile noastre arata ca secretul pentru a avea un ten sanatos este sa nu te complici“, explica Dalia Fernandez, manager dezvoltare produs in cadrul FOREO. „Curatarea sta la baza oricarei rutine corecte de skincare, iar consecventa ajuta ca produsele pe care le aplici ulterior sa isi potenteze efectul. Deci nu mai e nevoie sa adaugi nenumarati pasi in ritualul de skincare, iar acest lucru iti economiseste pe termen lung nu doar bani, ci si timp, iar tenul respira a sanatate.“

Dermatologul Dr. Costi lucreaza cu numeroase vedete, iar pentru o curatare corecta a tenului specialistul recomanda dispozitivul LUNA 3: „LUNA 3 este ideala pentru a pregati tenul inainte de a aplica produsele de skincare. Device-ul indeparteaza 99,9% din sebum, impuritati si transpiratie folosind pulsatii T-sonic care elimina in profunzime din pori reziduurile pe care prosoapele demachiante, periile de curatare fara functii sonice sau alte accesorii nu reusesc sa o faca.“

