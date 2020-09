Buze moi și hidratate cu ajutorul unui balsam de buze!

Balsamul de buze îți poate deveni cel mai bun prieten!

Precum avem grijă de tenul și de pielea noastră, așa este necesar să ne ocupăm și de buze și să le oferim o hidratare intensă așa cum merită. În fiecare an în sezonul rece observam că buzele mele treceau brusc într-o etapă în care arătau foarte rău, mă usturau și îmi ofereau o senzație de disconfort. Știind că am această problemă, am început să caut tot felul de măști, creme și balsamuri de buze care să schimbe situația în vreun fel. Astfel am descoperit câteva balsamuri de buze de care m-am îndrăgostit și pe care aș vrea să vi le prezint și vouă!

5 balsamuri de buze care îți vor hidrata intens buzele

Balsam de buze cu căpșune

Balsam de buze Fruity Strawberry Ushas este un produs revigorant și delicios ce îți va hidrata buzele zi și noapte. Aromele de fructe te vor cuceri, iar textura ușoară și catifelată va oferi buzelor tale hidratarea și îngrijirea de care au nevoie. Oferă un finish glossy perfect pentru a fi purtat pe zi și, în același timp, hidratează în profunzime pielea delicata a buzelor. Balsamul de Buze Fruity Strawberry Ushas vine într-un mini-borcănaș colorat și drăgălaș, ce poate fi transportat cu ușurință în orice geantă.

Balsamul de buze poate fi comandat aici.

Balsam de buze cu extract de trandafir roz

Un produs colorat și delicios, ce îmbracă buzele cu o nuanță naturală și delicată. Textura sa lucioasă și cremoasă se aplică ușor și este foarte confortabilă pe buze. Formula cu uleiuri hrănitoare și emoliente protejează, hrănește, păstrează buzele moi și mătăsoase întreaga zi. Buzele vor deveni miraculos colorate și delicate precum petalele unor trandafiri de culoare roz.

Balsamul de buze poate fi comandat aici.

Balsam de buze cu extract de struguri roșii

Acest balsam de buze este un produs ideal pentru buze moi, protecție avansată și confort imediat. Îmbunătățit cu extract de struguri roșii, are o textura foarte cremoasă și catifelată. Poate fi utilizat singur sau ca bază pentru aplicarea rujului, este un adevărat aliat pentru menținerea frumuseții buzelor.

Balsamul de buze cu extract de struguri roșii poate fi comandat aici.

Balsam de buze cu ulei de argan

Caracterizat de textura moale și emolientă, protejează și conferă hidratare buzelor. Uleiul de argan, un miraculos și prețios elixir al frumuseții cunoscut de la femeile berbere, este bogat în vitamina E, A si F, exercită protecție și acționează ca hidratant, nutritiv, emolient și antirid. Pentru un zâmbet tânăr mereu folosește acest balsam în fiecare zi!

Balsamul de buze cu ulei de argan poate fi comandat aici.

Balsam de buze hrănitor de mentă

Acest produs curge extrem de lin și este foarte emolient. Emana note proaspete de mentă pe măsură ce asigură o protecție de durată și o catifelare pentru buze. Poate fi utilizata singur sau ca baza pentru machiaj. Este îmbogățit cu unt de shea și ulei de mentă. Poate oferi instant o ușurare și un confort chiar și pentru buzele foarte uscate și deshidratate. Acest produs cremos, ușor, este perfect pentru orice ocazie. Alegeți-l dacă doriți un produs fără parabeni sau formaldehida.

Balsamul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină puhhha/Shutterstock