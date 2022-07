Masca pentru par: Partenerul de nadejde in rutina parului tau

Masca de par este un pas esential cand vine vorba de ingrijirea de calitate a parului tau! Daca te confrunti cu un par deshidratat sau deteriorat, un par vopsit care are nevoie de mai multa atentie sau pur si simplu cauti o masca de par buna si ieftina, care sa corespunda unui buget mai scazut, acest articol s-ar putea sa iti fie ghidul perfect!

Masca pentru par uscat si vopsit

Masca tonucia natural Filler, Rene Furterer

pret:87,99 de lei

Aceasta masca este perfecta pentru parul tau vopsit! Are grija ca nuanta sa ramana aceeasi pentru mai mult timp si ofera stralucire, putere si va ajuta sa va recapatati densitatea si frumusetea parului. Produsul de la Rene Furterer este un produs fara silicon, un produs formulat cu extract de Hamamelis si extract natural de Okara ce are ca scop principal readucerea la viata a parului vostru. Il puteti gasi aici.

P.S Din aceeasi categorie, aruncati un ochi si la Masca de par Okara Color, s-ar putea sa va impresioneze lista de ingrediente si cum poate schimba radical textura parului vopsit.

Blond Absolu Masque Cicaextreme, Kérastase

pret: 180 de lei

Un produs pe care foarte multi cunoscuti il lauda si il recumpara constant, aceasta masca destinata exclusiv parului blond. Dupa cum stim de atata vreme, parul blond vopsit este printre cele mai dificile tipuri de par in ceea ce priveste ingrijirea si mentinerea culorii. Kerastase ne ofera, astfel, un produs dedicat acestui proces uneori imposibil, un produs ce hidrateaza intens si fortifica fibra firului de par prevenind ruperea acestuia. Cu o lista de ingrediente destul de tentanta, Blond Absolu promite 24 de ore fara electrizare si un par de invidiat! Daca vrei sa incerci, gasesti produsul aici.

Masca pentru cresterea parului

Masca anti-caderea parului, Seboradin

pret: 30,64 de lei

Daca va confruntati cu probleme in ceea ce priveste caderea parului, masca de la Seboradin va poate face mult bine! Intreaga gama este destinata sanatatii parului si este destinata pentru refacerea scalpului atat pentru femei cat si pentru barbati! Produsul contine trichogen, un complex de 14 incrediente perfecte pentru parul cu tendinte de cadere si pentru un scalp afectat. Masca o puteti achizitiona de aici, unde veti putea face cunostinta cu intreaga gama Seboradin special creata pe nevoile voastre.

Masca de par hidratanta

Aici, lucrurile stau ceva mai simplu. Varietatea de masti de par hidratante de pe piata va va face sa gasiti exact ce aveti nevoie pe gustul si pe bugetul vostru. Recomandarile noastre ar fi acestea:

Fructis Aloe Vera Hair Food, Garnier

pret: 32 de lei

Fructis Aloe Vera este un produs hidratant, special formulat pentru parul normal sau uscat. Avand 98% ingrediente de origine naturala, masca este blanda cu parul, are un efect vizibil lasand parul stralucitor si moale si oferindu-i un parfum subtil. Daca ati vrea sa incercati masca, o puteti gasi aici.

Hydration, Moroccanoil

pret: 79 de lei

Daca aveti un par uscat, tern, lipsit de personalitate, masca de par de la Moroccanoil va vine in ajutor, iar rezultatele sunt sigure! Moroccanoil se situeaza printre cele mai de succes si cele mai iubite branduri in materie de par si ingrijirea lui. Masca Hydration ofera hidratare de lunga durata, iar prin continutul de ulei de argan ajuta la refacerea firului de par si la revitalizarea acestuia. O puteti cumpara de aici.

Integrity, Milk Shake

pret:53 de lei

Uleiul de cocos, keratina si untul organic de muru muru fac din acest produs alegerea perfecta pentru un par stralucitor si pentru bucle perfecte! Milk Shake este un brand prea putin cunoscut in Romania, insa foarte apreciat de cei care l-au descopeit si care se bucura de produsele lor. Masca Integrity promite hranirea in profunzime a parului si o stralucirea de invidiat. Faceti cunostinta cu Milk Shake aici.

Masca de par ieftina

In cazul in care va doriti o masca de par ieftina, care sa se potriveasca bugetului vostru, dar care sa isi si faca treaba- sa hraneasca parul, sa il lase moale si parfumat, am avea noi cateva idei:

Masca de par Supreme Length JAR, Gliss

pret: 20,64 de lei

Extractul de bujor si keratina se vor ocupa ca parul vostru sa fie foarte bine hidratat si stralucitor si previne pe termen lung uscarea acestuia. Daca simtiti ca parul este obosit si nu mai are elasticitate, incercati cu incredere masca de par de la Gliss- ar putea sa va surpinda! O gasiti aici.

Cocoa Butter, Ziaja

pret: 15 lei

O masca potrivita pentru toate tipurile de par, imbogatita cu unt de cacao, Cocoa Butter este un produs ieftin si bun. Acesta ajuta la intarirea firului de par si faciliteaza descurcarea parului, facand procesul de spalare unul mult mai simplu si mai placut. Mirosul parului dupa folosirea acestui produs va fi absolut delicios! Puteti achizitiona masca de aici.

Lively Colour, Pantene

pret: 19 lei

Daca vreti sa aveti grija de parul vopsit, insa nu aveti un buget foarte mare alocat produselor, Pantene a dezvoltat un produs foarte interesant la un pret mai mult decat accesibil. Masca promite extinderea duratei culorii, iar in urma folosirii acesteia, un efect de neted si de catifelat, exact asa cum va doriti. Masca de par poate fi cumparata de aici.