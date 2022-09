Dezvăluie secretele strălucirii! Noul ritual de îngrijire a tenului

Din 1997, puterile vindecătoare ale naturii se află în centrul filozofiei noastre. Ne place să te răsfățăm cu produse de lux pentru baie, ten și corp realizate cu ingrediente naturale și inspirate din rețete tradiționale. Mai presus de toate, credem în dezvăluirea și împărtășirea bucuriei în fiecare zi prin mici momente magice și ritualuri de frumusețe multisenzoriale, sub forma unor călătorii holistice. Naturală, generoasă, autentică, creativă și plină de bucurie: aceasta este viziunea despre frumusețe pe care o împărtășim comunității noastre!

CP

Totul a început cu exfoliantul de corp...

Formula emblematică a exfoliantului nostru de corp lansat în 1997 oglindește perfect expertiza noastră de bază în ritualurile de îngrijire corporală multisenzorială: un amestec delicios de săruri de la Marea Moartă și uleiuri botanice parfumate în mod natural, într-o uimitoare textură de sare în ulei care exfoliază delicat, pentru a îndepărta celulele moarte, cu un efect unic de catifelare.

…iar astăzi ia naștere un nou ritual de strălucire

La 25 de ani de la lansarea legendarului scrub de corp, ia naștere un nou ritual de îngrijire a tenului. Am pornit de la ingredientul nostru emblematic – mineralele de la Marea Moartă – pe care l-am combinat cu trandafirul de Damasc, o floare extrem de utilizată în parfumeria de lux, cu proprietăți incredibile de îngrijire a pielii, pentru o rutină nouă, multisenzorială, de frumusețe și strălucire. Rezultatul este o combinație unică de două ingrediente naturale prețioase din Marea Mediterană, reunite de SABON în prima linie de îngrijire a feței certificată organic* a mărcii.

« La 25 de ani de la lansarea emblematicului nostru exfoliant de corp, am revenit la proprietățile vindecătoare de neegalat ale mineralelor de la Marea Moartă pentru a le combina cu puterea de înfrumusețare a trandafirului de Damasc. Astăzi suntem cu adevărat mândri să dezvăluim un ritual unic și prețios de îngrijire a tenului care va oferi pielii tale o luminozitate incredibilă cu aspect sănătos.»

Joffrey Chartier, Chief Executive Officer of SABON

Rețeta noastră secretă: o combinație unică de

Minerale de la Marea Moartă și trandafir organic de Damasc

Proprietățile vindecătoare ale mineralelor de la Marea Moartă

În mijlocul deșertului, apa Mării Moarte este o sursă incredibilă de minerale prețioase esențiale pentru piele.

La SABON, am surprins proprietățile vindecătoare ale Mării Moarte pentru a ne imagina un ritual multisenzorial și eficient de îngrijire a tenului. Bogate în mod natural în 21 de micronutrienți, mineralele de la Marea Moartă reprezintă o sursă unică de vitalitate a pielii, deoarece stimulează metabolismul celular și promovează echilibrul pielii. În plus, ajută la refacerea țesutului cutanat și la menținerea sănătății și strălucirii naturale.

Puterea de înfrumusețare a trandafirului de Damasc

Cunoscută și sub numele de „Regina Florilor”, această floare rară înflorește doar o dată pe an, la începutul verii, și are proprietăți incredibile de îngrijire a pielii. Din trandafirul de Damasc folosim diferite părți, deoarece fiecare extract vine cu propriile sale beneficii pentru piele.

Apa florală

Obținută prin distilarea petalelor de trandafir, apa florală de trandafir de Damasc este remarcabilă prin proprietățile sale revigorante, hidratante și calmante. Ajută la reținerea umidității, întărind în același timp bariera protectoare a pielii, pentru a evita pierderea hidratării.

Uleiul esențial

Uleiul esential extras din floarea de trandafir de Damasc este bogat în antioxidanți și este un aliat prețios pentru toate tipurile de piele.

Remarcabil și rar, este unul dintre cele mai prețioase uleiuri esențiale. Obținut prin distilarea florilor proaspăt culese, este nevoie de 3500 de kilograme de trandafiri proaspeți pentru a obține 1kg de ulei esențial!

Petalele de trandafir de Damasc

Petalele proaspete de trandafir de Damasc, culese manual, alintă simțurile, pentru a finaliza ritualul de frumusețe.

Din această alchimie magică a luat naștere un nou ritual de îngrijire a tenului

Viziunea noastră despre strălucire

Ritualul nostru de îngrijire a tenului reflectă o experiență multisenzorială, dincolo de tratamentul propriu-zis.

La SABON, credem că strălucirea este mai mult decât o calitate a pielii.

Este un sentiment, o atitudine, o stare de spirit, un sentiment de bunăstare care vine din interior.

Este rezultatul unui moment de îngrijire personală zilnică, prin utilizarea unor produse de frumusețe naturale, multisenzoriale, îmbogățite cu ingrediente active prețioase.

Rezultatul este un ritual de frumusețe interioară și exterioară care nu numai că face pielea să arate mai sănătoasă și frumoasă, ci sporește emoția pozitivă care îmbunătățește în timp calitatea pielii.

Cele patru dimensiuni ale strălucirii

Pentru a se potrivi fiecărui tip de piele și stilului de viață al fiecărei femei, ne-am imaginat o linie de produse minimalistă, care oferă tenului beneficii esențiale printr-un ritual de frumusețe de tip mix & match, cu patru produse complementare ce promovează strălucirea prin patru direcții de îngrijire:

1-DETOXIFICARE

Sare pentru saună facială cu trandafiri de Damasc

Un amestec divin de săruri de la Marea Moartă și petale uscate de trandafir de Damasc. Deschide porii și detoxifică pielea, oferind în același timp relaxare imediată prin intermediul băii de aburi.

2 – STIMULARE

Mist pentru față hidratant, cu trandafiri de Damasc

Un minunat spray bifazic cu apă de trandafir de Damasc infuzată cu minerale de la Marea Moartă și uleiuri botanice, ce revigorează pielea pentru a dezvălui instantaneu un ten proaspăt și strălucitor.

3-REGENERARE

Ser de față, cu trandafiri de Damasc

Un elixir de frumusețe mătăsos, îmbogățit cu opt uleiuri prețioase (ulei din semințe de rodie, ulei de floarea soarelui, ulei de argan, ulei de migdale dulci, ulei de alune, ulei de semințe de fistic, ulei de semințe de jojoba, ulei de sâmburi de piersici) și petale de trandafir de Damasc proaspete, organice, care regenerează pielea și oferă strălucire naturală de lungă durată.

4-HIDRATARE

Cremă de față hidratantă, cu trandafiri de Damasc

O cremă de zi prețioasă, catifelată, îmbogățită cu apă și ulei de trandafir de Damasc, minerale de la Marea Moartă și pigmenți care reflectă lumina, pentru a oferi pielii hidratare și strălucire imediată.

Strălucire intensă și o senzație profundă de bine

Noua și splendida linie de îngrijire a tenului oferă o experiență bogată, captivantă, parfumată, multisenzorială, pentru a te face să te simți frumoasă și bine cu tine. Dincolo de beneficiile de revigorare și strălucire a pielii, bucură-te de un moment personal și de o senzație profundă de bine ce-ți dezvăluie strălucirea interioară. Rezervă-ți câteva clipe doar pentru tine și răsfață-ți pielea și sufletul cu o linie luxoasă de îngrijire a tenului creată printr-o abordare holistică a frumuseții, pentru a te face să radiezi de la interior.

Pielea ta va iubi

4 produse complementare care promovează cele 4 dimensiuni ale strălucirii pielii

Formulele certificate organic*

Ingredientele de origine naturală în proporție de min. 93%

Îngrijirea pentru toate tipurile de piele

Îngrijirea prețioasă de zi și de noapte

Formulele: organice, sigure, curate

Linia noastră Glow Face Care* este certificată organic cu eticheta COSMOS, o organizație franceză independentă și de renume mondial.

Agricultura ecologică este un sistem de producție care susține sănătatea solurilor, ecosistemelor și oamenilor. Se bazează mai degrabă pe procese ecologice, biodiversitate și cicluri adaptate la condițiile locale, decât pe utilizarea inputurilor cu efecte adverse.

Această certificare strictă garantează o abordare responsabilă în toate etapele de creare a produsului: materii prime, producție, ambalare.

Astfel, linia noastră Glow Face Care* îndeplinește următoarele criterii:

 Cel puțin 95% ingrediente sunt de origine naturală

 Cel puțin 20% din totalul ingredientelor produsului sunt certificate organic

 Ambalaje și producție ecologice

 Produse netestate pe animale

În conformitate cu eticheta COSMOS, nu am folosit:

 Anumiți conservanți, cum ar fi parabenii, fenoxietanolul și metilizotiazolinona

 Uleiuri minerale

 Siliconi

 Săruri de aluminiu

 Coloranți sintetici și parfum

Un parfum care-ți încântă simțurile

Alintă-ți simțurile cu un parfum învăluitor, 100% natural**, inspirat de un trandafir proaspăt înflorit într-o dimineață plină de rouă. Pentru a spori senzația de plinătate, ne-am imaginat un parfum unic care să-ți răsfețe sufletul. Un prim cocktail subtil de portocale și mentă creează o boare cristalină, plină de viață, iar inima de mușețel aduce liniște și pace, sublimată de fațete fructate și verzi de salvie și galban.

Ambalajele: obiecte frumoase de prețuit și reutilizat

Fiecare întâlnire cu SABON te poartă într-o călătorie încântătoare și surprinzătoare. Când am creat noua noastră gamă de produse pentru ten, ne-am imaginat o colecție de mici comori pe care să le oferi în dar sau care să-ți ofere ție momente de magie în ritualul tău de îngrijire a pielii. Ingenios proiectat și cu măiestrie lucrat, fiecare ambalaj este împodobit meticulos cu trandafiri pastelați, pentru a-ți încânta privirea.

Transformă-ți baia într-o oază liniștitoare și trăiește o experiență magică cu ambalaje de lux care iubesc planeta: borcănelele din sticlă reciclabilă includ sticlă post-reciclată și pot fi reutilizate în diverse moduri creative. Cutiile din carton provin din zone forestiere sustenabile și sunt certificate FSC.

Bun pentru piele, bun pentru planetă!

Formulele noastre sunt testate dermatologic pentru a fi sigure și potrivite pentru toate tipurile de piele, chiar și tenului sensibil. Ceea ce este bun pentru pielea noastră este bun și pentru planetă: linia Glow Face Care este concepută prin metode blânde de procesare. Toate ingredientele naturale pe care le folosim provin din surse sustenabile și etice de materii prime, iar ambalajul este ecologic.

* Cu exepția Sării de roze pentru baia de aburi

** Numai pentru crema delicată de roze și serul de trandafiri în ulei. Apa în ulei și sarea de roze sunt fără parfum adăugat și au miros natural.

Linia de îngrijire pentru un ten strălucitor

SABON a combinat două ingrediente naturale și mediteraneene de frumusețe – trandafirul de Damasc și mineralele emblematice de la Marea Moartă – pentru a te purta într-o călătorie extraordinară. Descoperă îngrijirea care aduce lumină tenului, pentru a dezvălui o piele cu aspect sănătos și o strălucire de rouă.

Sare pentru saună facială cu trandafiri de Damasc

Rezervă-ți un moment doar pentru tine și răsfățează-ți pielea și sufletul cu acest tratament facial la domiciliu.

Totul pornește de la un amestec prețios de săruri de la Marea Moartă și petale uscate de trandafir de Damasc, pentru a purifica și detoxifica pielea.

Formula vegană, realizată cu ingrediente 93% naturale, ajută la deschiderea porilor permițând înlăturarea celulelor moarte, transpirației, murdăriei și altor impurități, pentru a lăsa pielea proaspătă și curată.

Știai? Baia de aburi ajută produsele îngrijire a pielii să pătrundă mai adânc în țesut.

Bucură-te de un spa luxos, natural, acasă, cu acest tratament DIY: pune la fiert o oală mică cu apă, adăugă 1- 2 linguri de sare de roze, acoperă-ți capul cu un prosop și ține fața deasupra apei aburinde.

În doar zece minute, pielea ta se va simți purificată și strălucitoare, iar starea ta de spirit va fi una relaxată.

Pielea ta va iubi

 Purifică și detoxifică pielea

 Pielea se simte proaspătă și curată

 Un tratament spa de lux la domiciliu

 Îmbogățită cu săruri de la Marea Moartă și petale uscate de trandafir de Damasc

 De origine 93% naturală

 Fără parfum - parfumat natural cu petale de trandafir de Damasc

Un moment al tău

Baia de aburi este unul dintre cele mai eficiente tratamente prin care tenul tău se va simți și va arăta proaspăt și neted. Este o metodă simplă pentru un moment doar al tău și un tratament spa facial la domiciliu care face minuni pentru piele și pentru buna dispoziție. Oferă-ți-l pentru:

1. DECONGESTIONARE

Un zbor lung, o noapte târzie, o săptămână stresantă pot lăsa pielea umflată. Folosește sarea de roze în baia de aburi pentru a curăța pielea, a calma mușchii dureroși și a te relaxa...

2. DESTRESARE

Pentru a menține pielea netedă și sănătoasă, gestionează-ți stresul prin exerciții regulate, practici de mindfulness, somn adecvat și un ritual de îngrijire care include o baie de aburi relaxantă și calmantă pentru ten, o dată pe săptămână.

Ce spun femeile*

93% au spus că pielea lor este imediat purificată și strălucitoare.

93% au spus că pielea lor este imediat detoxificată.

96% au spus că pielea lor este imediat mai catifelată și proaspătă.

96% au spus că pielea lor absoarbe mai bine produsele de îngrijire.

* Test in utilizare (autoevaluare) sub supraveghere dermatologica, pe 25 de femei, timp de 28 de zile.

Rețeta secretă

SĂRURI DE LA MAREA MOARTĂ

Ajută la refacerea pielii cu minerale prețioase, pentru a-i menține sănătatea și strălucirea în mod natural.

PETALE DE TRANDAFIRI DE DAMASC

Petalele de trandafir de Damasc, recoltate manual, alintă simțurile la finalul ritualului de frumusețe. Fără parfum.

Cum se folosește

1. Pune la fiert o oală mică cu apă. Ai nevoie doar de 1-2 căni de apă pentru a obține un abur adecvat. Fierbe apa pe aragaz sau în cuptorul cu microunde.

2. Toarnă apa într-un vas de sticlă sau ceramică așezat pe un prosop pliat.

3. Adaugă 1 - 2 linguri de Sare de roze.

4. Poziționează-ți fața deasupra apei aburinde. Pune un prosop pe cap, astfel încât să creeze un fel de streașină deasupra feței, și ține fața deasupra apei, expusă la abur, timp de aproximativ zece minute.

Închide ochii și respiră adânc, permițând căldurii să deschidă porii.

5. Clătește fața cu apă călduță și usuc-o cu un prosop. Acum este momentul ideal să aplici produsele de îngrijire zilnică a pielii, deoarece aburul face tenul mai permeabil.

Fă-ți baie de aburi o dată pe săptămână.

Sfat de frumusețe

Oferă-ți un moment de bucurie! Creează o atmosferă relaxantă și răsfață-te cu Sarea de roze în timp ce faci baie. Adaugă câteva linguri de produs în apa caldă și bucură-te de beneficiile aduse pielii de sărurile de la Marea Moartă, în timp ce-ți răsfeți simțurile cu petalele de trandafir de Damasc cu parfum natural.

Mist pentru față hidratant, cu trandafiri de Damasc

O să vezi „la vie en rose” cu această minunată apă de trandafiri infuzată cu ulei, concepută pentru a oferi pielii hidratare și un glow sănătos.

Îmbogățită cu apă de trandafir de Damasc, minerale de la Marea Moartă și Aloe Vera organică, apa de trandafiri conține trei uleiuri botanice organice, pentru a hrăni și proteja pielea. Bucură-te de o textură vaporoasă, ușoară, cu absorbție rapidă, parfumată natural. Cum se aplică? Agită sticla pentru a amesteca faza uleioasă cu cea apoasă și vezi cum se întâmplă magia: imediat, pielea arată mai tonifiată, mai împrospătată și mai bine pregătită pentru a beneficia de ritualul zilnic de îngrijire.

Formula vegană, realizată în proporție de 99% din ingrediente naturale hidratează, împrospătează și revigorează pielea într-o clipă. Pentru rezultate mai bune, aplică înainte de Serul de trandafiri în ulei sau Crema delicată de roze, pentru un finiș luminos. Spune adio tenului uscat și tern!

Pielea ta va iubi

 Hidratează, împrospătează și revigorează pielea

 O piele reînnoită și cu aspect luminos

 Îmbogățită cu apă organică de trandafiri de Damasc, minerale de la Marea Moartă și Aloe Vera organica

 Formulată cu trei uleiuri botanice organice, pentru a hrăni și proteja pielea (ulei de migdale dulci, ulei de argan și ulei de jojoba)

 Textură fresh, ușoară, cu absorbție rapidă

 Certificată ecologic: 99% de origine naturală, dintre care 46% din agricultura ecologică

 Fără parfum: parfumată natural cu apă de trandafir de Damasc

Beneficii dovedite*

+41% hidratare imediată.

+46% hidratare la o oră după aplicare.

* Teste științifice efectuate sub control dermatologic pe 20 de femei, timp de 28 de zile.

Ce spun femeile**

75% au spus că tenul lor este mai luminos după 28 de zile de utilizare.

82% au spus că pielea lor se simte proaspătă toată ziua.

** Test în utilizare (autoevaluare) sub supraveghere dermatologică, pe 25 de femei, timp de 28 de zile.

Rețeta secretă

APĂ ORGANICĂ DE TRANDAFIR DE DAMASC

Apa de trandafiri de Damasc este binecunoscută pentru proprietățile sale hidratante și calmante.

MINERALE DE LA MAREA MOARTĂ

Ajută la realimentarea pielii cu minerale prețioase, pentru a menține tenul sănătos și strălucitor în mod natural.

3 ULEIURI BOTANICE ORGANICE

O selecție de uleiuri botanice incredibil de bogate, cu proprietăți hrănitoare și ușoare pentru pe piele. (Ulei de migdale dulci, ulei de argan și ulei de jojoba)

ALOE VERA BIO

Reține umiditatea în piele, pentru a o menține hidratată și suplă.

Cum se utilizează

Agită sticla pentru a amesteca cele două faze. Închide ochii și pulverizează uniform pe pielea curățată, dimineața, seara sau după cum este necesar. Presează produsul în piele cu palmele, pentru a ajuta la absorbția acestuia. Nu clăti.

Sfat de frumusețe

Utilizează apa de trandafiri în ulei pentru a-ți fixa sau reîmprospăta machiajul în timpul zilei și pentru a obține un finiș luminos.

Ser de față, cu trandafiri de Damasc

Cauți serul perfect pentru a hrăni, regenera pielea și pentru a-i spori strălucirea naturală? SABON are soluția pentru tine!

Încântă-ți momentele de îngrijire zilnică a pielii cu ajutorul acestui elixir organic îmbogățit cu opt uleiuri botanice care fac minuni! Formulat cu petale proaspete de trandafir de Damasc recoltate manual și un extract prețios de ulei esențial de trandafir de Damasc, acest ser superb, mătăsos și ușor regenerează pielea, pentru o strălucire de lungă durată. Formula sa concentrată 100% naturală oferă acel glow cu aspect sănătos tenului tern și obosit. Imediat și zi după zi, pielea este vizibil mai hidratată, mai fină și strălucitoare în mod natural.

Răsfață-ți simțurile cu un parfum învăluitor, natural, inspirat de un trandafir proaspăt într-o dimineață plină de rouă!

Pentru cele mai bune rezultate, utilizează produsul dimineața sau seara înainte de crema delicată de roze.

Pielea ta va iubi

 Înmoaie și netezește pielea, oferindu-i o strălucire sănătoasă

 Stimulează regenerarea celulară și oferă pielii confort și vitalitate

 Îmbogățit cu petale proaspete organice de trandafir de Damasc recoltate manual și un extract prețios de ulei esențial de trandafir de Damasc

 Formulat cu 8 uleiuri botanice (ulei de semințe de rodie, ulei de floarea soarelui, ulei de argan, ulei de migdale dulci, ulei de alune, ulei de semințe de fistic, ulei de semințe de jojoba, ulei de miez de piersici)

 O textură mătăsoasă, ușoară, cu absorbție rapidă

 Certificat ecologic: 100% de origine naturală, din care 38% din agricultura ecologică

 Parfum 100% natural

Beneficii dovedite*

După trei zile, stimulează reînnoirea celulară.

Stralucirea tenului este semnificativ îmbunătățită, imediat după aplicare și în următoarele 28 de zile.

* Teste știintifice sub control dermatologic, efectuate pe 20 de femei, timp de 28 de zile.

Ce spun femeile**

96% au spus că pielea lor se simte hrănită imediat și la 28 de zile după aplicare.

96% au spus că tenul lor este strălucitor imediat după utilizare.

100% au spus că tenul lor este strălucitor după 28 de zile de utilizare.

88% au spus că pielea lor este regenerată după 28 de zile de utilizare.

** Test in utilizare (autoevaluare) sub supraveghere dermatologica, efectuat pe 25 de femei, timp de 28 de zile.

Rețeta secretă

8 ULEIURI BOTANICE PREȚIOASE

O selecție de uleiuri botanice incredibil de bogate, cu beneficii hrănitoare și regeneratoare pentru piele (ulei de semințe de rodie, ulei de floarea soarelui, ulei de argan, ulei de migdale dulci, ulei de alune, ulei de semințe de fistic, ulei de semințe de jojoba, ulei de sâmburi de piersici)

ULEI ESENȚIAL DE TRANDAFIRI DE DAMASC

Rar și prețios, uleiul esențial extras din floarea trandafirului de Damasc este bogat în antioxidanți.

PETALE DE TRANDAFIRI DAMASC PROASPETE, ORGANICE

Petalele proaspete de trandafir de Damasc, recoltate manual, alintă simțurile la finalul ritualului de frumusețe.

Cum se utilizează

Dimineața și seara, aplică pe pielea curățată 3 până la 4 picături, pe față, gât și decolteu, masând circular și evitând zona ochilor.

1. Încălzește serul de trandafir în ulei în mâini, pentru a-l aduce la temperatura corpului, astfel încât pielea să-l absoarbă instantaneu.

2. Aplică presiune de drenaj de trei ori pe obraji, de trei ori pe frunte și de trei ori pe fiecare parte a gâtului.

Utilizează o picătură pentru pielea normală până la grasă și pe vreme caldă, și 2-3 picături pentru pielea uscată și pe timp rece.

Pentru o experiență senzorială suplimentară relaxantă, încălzește o picătură sau două între palme și inspiră adânc.

Pentru un efect suplimentar de strălucire, completează-ți ritualul de îngrijire a pielii cu Crema de roze delicată.

Sfaturi de frumusețe

- Dacă ai piele mixtă sau grasă, pune o cantitate mică de cremă delicată de roze în palmă și amestec-o cu 3-4 picături de Ser de trandafiri în ulei, pentru un finiș mai luminos.

- După ce ai aplicat pe piele Serul de trandafir în ulei, utilizează produsul rămas pe palme pentru a oferi nutriție și un finiș strălucitor vârfurilor uscate ale părului.

Cremă de față hidratantă, cu trandafiri de Damasc

Ai grijă de pielea ta cu acest tratament de zi și seară realizat cu ingrediente 99% naturale. Îmbogățită cu apă de trandafir de Damasc, minerale de la Marea Moartă și ulei esențial de trandafir de Damasc, formula sa delicată lasă pielea divin hidratată, reînnoită și strălucitoare. Formulată cu pigmenți naturali care reflectă lumina, oferă pielii un efect imediat de strălucire. Zi după zi, pielea arată mai netedă, mai uniformă, mai frumoasă.

Răsfață-te cu o textură multisenzorială cu un finiș catifelat și alintă-ți simțurile cu un parfum învăluitor, natural, inspirat de un trandafir proaspăt, într-o dimineață plină de rouă.

Pielea ta va iubi

 Lasă pielea hidratată, reînnoită și strălucitoare

 O infuzie de 8h de hidratare non-stop

 Îmbogățită cu apă organică de trandafir de Damasc, minerale de la Marea Moartă și ulei esențial de trandafir de Damasc

 Textură sidefată cu reflexii naturale, pentru un efect strălucitor imediat

 O textură învăluitoare, multisenzorială, cu un finiș catifelat

 Certificat ecologic: 99% de origine naturală și 23% din agricultura ecologică

 Parfum 100% natural

Beneficii dovedite*

+41% Hidratare imediată a pielii

+22% Hidratare a pielii după opt ore

* Teste științifice sub control dermatologic, efectuat pe 20 de femei, timp de 28 de zile.

Ce spun femeile**

96% au spus că pielea lor se simte hidratată

96% au spus că pielea lor este mai moale

93% au spus că pielea lor se simte mai confortabil și e revigorată

93% au spus că tenul lor este strălucitor și luminos după 28 de zile de utilizare

** Test în utilizare (autoevaluare) sub supraveghere dermatologică, pe 25 de femei, timp de 28 de zile.

Rețeta secretă

APĂ ORGANICĂ DE TRANDAFIR DE DAMASC

Apa de trandafiri de Damasc este binecunoscută pentru proprietățile sale hidratante și calmante. Ajută la reținerea umidității, întărind în același timp bariera protectoare a pielii, pentru a evita pierderea hidratării.

SĂRURI DE LA MAREA MOARTĂ

Ajută la refacerea pielii cu minerale prețioase, pentru a-i menține sănătatea și strălucirea în mod natural.

ULEI ESENȚIAL DE TRANDAFIRI DE DAMASC

Rar și prețios, uleiul esențial extras din floarea trandafirului de Damasc este bogat în antioxidanți.

Cum se utilizează

Cu ajutorul spatulei aurii, se aplică produsul pe față, gât și decolteu, dimineața și seara. Se întinde pe ten, de la centru spre exterior, apoi sub linia maxilarului, de la bărbie până la urechi. În cele din urmă, pentru decolteu, întinde ușor crema către exterior, de la bărbie până la clavicule. Masează cu mișcări circulare insistând pe zonele-cheie ale feței. Evită conturul ochilor.

Sfat de frumusețe

Pune o cantitate mică de cremă de roze delicată în palmă și amestec-o cu câteva picături de fond de ten lichid, pentru un finiș strălucitor și un efect de hidratare.

Păstrează-ți pielea strălucitoare cu un ritual personalizat de îngrijire a feței potrivit stilului tău de viață.

Dimineața sau seara, în timpul săptămânii sau în weekend: ritualul nostru pentru un ten strălucitor se adaptează pentru a se plia pe stilul de viață al fiecărei femei: folosește produsele Glow Face Care ca atare sau ca parte a unui regim personalizat de îngrijire a pielii. Lasă-ne să te inspirăm cu patru ritualuri delicioase pentru un plus de glow sau creează-ți propriile ritualuri.

Ritual esențial zilnic pentru strălucire

Pentru femeile active și ocupate care caută beneficii imediate pentru piele.

Stimulează + Hidratează

Dimineața&seara

Mist pentru față hidratant, cu trandafiri de Damasc + Cremă de față hidratantă, cu trandafiri de Damasc

Ritual zilnic de strălucire intensă

Pentru cele mai exigente femei, care caută beneficii intense pentru piele.

Regenerează + Hidratează

Dimineața & seara

Ser de față, cu trandafiri de Damasc + Cremă de față hidratantă, cu trandafiri de Damasc

Ritual zilnic complet de strălucire

Pentru femeile care caută un tratament complet pentru ten, care-și fac timp să se bucure de un moment de îngrijire personală.

Stimulează + Regenerează + Hidratează

Dimineața & seara

Mist pentru față hidratant, cu trandafiri de Damasc + Ser de față, cu trandafiri de Damasc + Cremă de față hidratantă, cu trandafiri de Damasc

Ritual săptămânal de strălucire completă

Pentru femeile care caută o experiență imersivă săptămânală completă de bunăstare și îngrijire a pielii.

Detoxifică + Stimulează + Regenerează + Hidratează

O dată pe săptămână

Sare pentru saună facială cu trandafiri de Damasc + Mist pentru față hidratant, cu trandafiri de Damasc + Ser de față, cu trandafiri de Damasc + Cremă de față hidratantă, cu trandafiri de Damasc

Bucură-te de o experiență completă de îngrijire a tenului, cu SABON.

Vizionare placuta